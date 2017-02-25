«دراجون».. يوم تأخير في الفضاء

ميامي (أ ف ب)

التحمت مركبة الشحن الأميركية غير المأهولة «دراجون» أمس بمحطة الفضاء الدولية في مدار الأرض، حاملة للرواد المقيمين هناك مؤناً ومعدات تستخدم في التجارب العلمية في انعدام الجاذبية، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا». وتمكنت الذراع الإلكترونية للمحطة، التي يتحكم بها الرواد من الداخل، من التقاط المركبة عند الساعة 10,44 ت ج، بحسب المصدر.

وكان مقرراً أن تنفذ عملية الالتحام هذه الأربعاء، لكن مشكلة في نظام تحديد الموقع «جي بي اس» في المركبة أدت إلى فشل المحاولة وإرجائها إلى الخميس.