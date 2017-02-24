احتفال «خميس الدهون» في بولندا

وارسو (د ب أ)

اصطف العديد من البولنديين رغم هطول الأمطار أمام محال الحلوى لشراء كميات كبيرة من الفطائر الحلوة والفطائر الدهنية بشكل خاص للاحتفال بما يعرف بـ «خميس الدهون»، الذي يحتفل فيه مغرمو الأكلات الحلوة بحبهم للفطائر والمخبوزات الحُلوة قبل أن يمتنعوا عن تناولها في موسم الصيام.

ودأب البولنديون المعروفون بتدينهم على تناول كميات كبيرة من الكعك والفطائر في آخر يوم خميس يسبق فترة الصيام، حيث يأكلون في هذا اليوم الفطائر والمعجنات الحلوة بشكل خاص.

ويحرص البولنديون في هذا اليوم على شراء كميات من المعجنات المخبوزة بالدهون والزيوت.

ويستقبل الكثير من أصحاب محال الكعك والفطائر طلبيات مسبقة قبل أسابيع من هذا الموسم، وذلك حتى لا يتخلى أحد عن نصيبه من هذه الحلوى.