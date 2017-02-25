عمال مطعم فرنسي من مصابي متلازمة داون

نانت (أ ف ب)

شهدت مدينة نانت الساحلية على المحيط الأطلسي افتتاح مطعم فريد غريب في فرنسا نظراً إلى أن النوادل الستة العاملين فيه مصابون جميعاً بمتلازمة داون، على غرار مطاعم أخرى مماثلة في أوروبا، بينها حوالي عشرة في إيطاليا، لكن هذا المطعم هو الأول من نوعه في فرنسا. وبفضل الأصداء الواسعة التي ترددت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، يعج مطعم «لو روفليه» بالرواد منذ افتتاحه قبل حوالي شهر.

ومن بين النوادل الستة في المطعم، يسارع انطوان البالغ 35 عاماً إلى المطبخ قبل العودة حاملا كوباً من الماء والخبز والمشروبات، ليتبادل بعدها أطراف الحديث مع خمسة زبائن في أجواء مرحة. ويقر انطوان أن عمله في هذا المطعم «شديد التعقيد، لكنه غير كل شيء في حياته».

وتلقى انطوان وزملاؤه الخمسة وجميعهم في العشرينات من العمر ومن المبتدئين في المجال، تدريباً على «المهارات الأساسية» على مدى شهر قبل افتتاح المطعم.