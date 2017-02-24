ترميم الوثيقة والمخطوطات التاريخية في مركز جمعة الماجد

دبي (الاتحاد)

بالتعاون مع مركز الوثائق التاريخية في إدارة التراث العمراني والآثار ببلدية دبي، قدم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، أمس الأول الأربعاء، دورة تدريبية بعنوان «ترميم الوثيقة والمخطوطات التاريخية»، وذلك في دار الترميم بمنطقة الشندغة.

افتتحت الدورة بحضور المهندس أحمد محمود، مدير إدارة التراث العمراني، وعبد العزيز الشحي، مدير مركز الوثائق التاريخية، وحضرها 25 متدرباً ومتدربة من عدة جهات هي: هيئة دبي للثقافة والفنون، ومتحف معبر الحضارات، ومركز الوثائق التاريخية، وقسم الآثار، ومتحف ساروق الحديد للآثار، وقسم دراسة التراث العمراني.

قدمت الدورة بشرى صلاح الدين، رئيسة شعبة الترميم في مركز جمعة الماجد، حيث بدأ القسم الأول من الدورة بنبذة عن المخطوطات وأهميتها، والعوامل المسببة لتلف الكتب والوثائق، ثم تحدثت عن طرق معالجة كل نوع من الإصابات لإعادة الحياة إلى هذا الكنز التاريخي، وطرق الحفظ المناسبة التي تضمن سلامة وبقاء المخطوطات والوثائق أطول فترة ممكنة.

واشتمل القسم الثاني من الدورة على الجانب العملي الذي جرى فيه توزيع أوراق مصابة باهتراءات في الأطراف، ليقوم المتدربون بترميمها وإخراجها بالشكل اللائق، كما جرى توزيع أوراق تعرضت إلى تمزق وتفتت، وطلب من المتدربين إعادة كل قطعة من الورقة إلى مكانها الصحيح من النص والعمل على ترميمها.

وفي ختام الدورة عبر المشاركون عن سعادتهم ورغبتهم في المشاركة بالمزيد من الدورات المتعلقة بترميم الوثائق والكتب لما لها من أثر مهم في اكتساب المعرفة وصقل الخبرات. وقد أثنى المهندس أحمد محمود على دور مركز جمعة الماجد في الحفاظ على التراث، وتعاونه الدائم في تقديم خبراته ومشاركتها مع مؤسسات الدولة، وقام بتسليم الأستاذة بشرى شهادة تقدير شكر وتقدير على دورها الفاعل في تقديم هذه الدورة.