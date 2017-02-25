انطلاق «خورفكان الثقافي» الثاني من مارس المقبل

خورفكان (الاتحاد)

ينظم في الفترة من 2-4 مارس المقبل، مهرجان خورفكان الثقافي بدورته الثانية على كورنيش خورفكان، حيث تبدأ الفعاليات الساعة الثامنة مساءً، ويهدف المهرجان إلى تعميم الفرح للجمهور من أبناء خورفكان وزوارها، وفق ما أعلن محمد السويجي مدير إدارة دائرة الثقافة بالمنطقة الشرقية.

من جانب آخر، صرحت أشواق النقبي، مسؤولة دائرة الثقافة بخورفكان، أن اللجنة المنظمة أقرت برنامج المهرجان على مدى ثلاثة ليال وفق الآتي: الخميس، 2 مارس.. كلمة الافتتاح لدائرة الثقافة، فاصل مرئي عن نضال وواقع مدينة خورفكان، أوبريت غنائي، عرض فن العيالة (فنون شعبية إماراتية)، عرض فن العرضة (القطرية)، وكذلك عرض«الطنبورة» و«العاشوري» والفن البحري لفرقة الخور القطرية،«رسالة السلام» عرض تقدمه فرقة«خواطر الظلام»، فيما تقدم الفنانة مكادي نحاس مع فرقتها سهرة غنائية.

مساء الجمعة 3 مارس يتم تقديم فنون (الربوبة والرزحة) لفرقة«نجوم جعلان» العمانية، فيما يقدم الشاعران مرشان الكعبي وخالد الكعبي«شلة ثنائية»، لتعود«نجوم جعلان»، فتقدم لوحات فلكلورية عن فني«البرعة والبحري»، كما تشارك فرقة المزيود بتقديم«الحربية»، يلي ذلك، مسرحية«حلم وردي» تقدمها فرقة المسرح الحديث بالشارقة، أما السهرة الغنائية، فيحييها الفنان محمد الشحي.

مساء السبت 4 مارس فرقة الليوة الإماراتية تقدم نماذج من عطائها الإبداعي، وتليها فرقة المذاريب الحربية، أما الأمسية الشعرية، فيحييها الشعراء علي القحطاني، سعيد بن مانع، سيف الريسي، ويقدم الشعراء الإعلامي ناصر الشفيري، ويختتم الفنان العراقي حسام كامل السهرة الثالثة بغناء ومواويل عراقية.