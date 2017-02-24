يوسف بن شكر: بالصور أوثق عادات الناس وانفعالاتهم

رانيا حسن (دبي)

يستعد الفنان الفوتوغرافي يوسف بن شكر، عضو مجلس إدارة اتحاد المصورين العرب، ورئيس نادي صقور الإمارات للتصوير، لافتتاح معرضه «رحلتنا إلى زايرو» ضمن معرض سكة الفني، الذي سيقام في الفترة من 11 وحتى 21 مارس المقبل بحي الفهيدي، وهو معرض مشترك يضم أعمال بن شكر والفنان خليل إبراهيم المنصوري.

ولفتت أعمال ابن شكر الانتباه لتجسيده عادات وتقاليد الشعوب، في مختلف أسفاره التي قام بها ومنها زيارته الهند عشر مرات، ونيبال، وتايلاند، بالإضافة لكشمير.

وحظيت مجموعة من صوره على شهرة واسعة وهي عن «جبل جيس»، أعلى قمة في الإمارات، أثناء سقوط الثلوج، في واحدة من المشاهد النادرة في الدولة، لتحتل هذه الصور مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية عديدة منها «سي إن إن».

ويقول ابن شكر استقبلت تقرير الأرصاد الجوية عندما تنبأ بهبوط ثلوج بنوع من التحدي، وذهبت لالتقاط مجموعة من الصور للجبل وهو مغطى بالثلوج، فضلا عن العديد من الفيديوهات، وكان الهدف هو إبراز الجانب الجمالي للدولة، وفوجئت بردود أفعال المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، أيضاً تواصل مواقع إخبارية عديدة معي للسماح بنشر هذه الصور التي منحتني شهرة كبيرة.

وأضاف: عملي كمصور أسفار جعلني أقوم برحلات عديدة ومنها منطقة «زايرو»، وهي قرية صغيرة تقع على حدود الصين والهند، وأتناول العادات والتقاليد الغريبة التي خلفها العديد من الحكايات والأساطير.

ويتابع خلال كل رحلة أقوم بها أرصد وأوثق لعادات الناس وانفعالاتهم، وقد بدأت من داخل الدولة ثم انطلقت في جولات بالكاميرا خارجها، وما يعجبني هو ربط الصورة المأخوذة بحكاية لتكون مرجعاً مهماً عن البلد وشعبها.

يذكر أن يوسف بن شكر شارك في العديد من المعارض الفنية المشتركة منها معرض (حراك المشاعر) وسنيار الخليج، الذي أقيم مؤخراً في حي دبي للتصميم، بالإضافة لحصوله على العديد من الجوائز، منها جائزة لجنة التحكيم في ملتقى الصورة العربية بالشارقة.