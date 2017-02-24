16 فناناً وفنانة بـ60 لوحة في معرض «تواصل»

إبراهيم الملا (الشارقة)
يتيح معرض «تواصل»، المقام حالياً بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، مساحة تأملية ونقدية للتعرف على النتاجات الجديدة للفنانين الشباب والمخضرمين من أعضاء الجمعية المشاركين بفعالية في إثراء المشهد التشكيلي بالإمارات.
احتوى المعرض على أعمال 16 فناناً وفنانة أنتجوا ستين لوحة فنية طغى عليها التنويع اللوني، بينما اعتمدت بعض اللوحات على اللونين المحايدين الأبيض والأسود. تأسس مشروع المعرض على يد الفنان الإماراتي المخضرم محمد القصاب، استناداً لفكرة طموح قدمها القصاب من أجل تفعيل الورش الفنية بجمعية الإمارات للفنون التشكيلية، وترجمة نتائج هذه الورش إلى أعمال ولوحات نابعة من روح النقاش والتجريب والتواصل الإيجابي بين الفنانين المشاركين فيها، بحيث تعرض الأعمال في النهاية داخل فضاء مشترك، وتحت مظلة واحدة تحتفي بالتقاطع والتواشج والعمل الجماعي، وتكشف في ذات الوقت عن استقلالية كل فنان حسب رؤيته الخاصة وأسلوبه اللصيق بتجربته الفنية.
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والفنانون المشاركون هم: باسم الساير، وبدر عبّاس، وجويرية الخاجة، وسالم الجنيبي، وعلياء العطار، وناصر نصر الله، وموزة بوشليبي، ومنى عبدالقادر، ومصطفى شهابي، وعلياء بشر، وعامر الصفّار، وراشد الملاّ، وخديجة العبدولي، وحيدر القسّام، وبسمة أنس، ونزهة مفتاح.
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وأضاف أن الهدف العام من إقامة المعرض نابع أساساً من الدلالات المباشرة لعنوانه، وهو توفير مناخ مشجع من الألفة والتواصل وتبادل المعرفة والخبرات بين الفنانين وتحفيزهم لإنتاج أعمال جديدة بروحية تعتمد على التناغم في الأطر والشروط الخاصة بكل ورشة، مع إعطاء مساحة حرّة لكل فنان كي يقدم وجهة نظره الفنية بشكل متفرّد، مقارنة بزملائه المشاركين في هذه الورشة.
ولفت إلى أهمية وجود مثل هذه التجمعات الفنية لأنها تعبّر عن التطورات الحاصلة في تجربة كل فنان، ومدى القدرة التي يمتلكها في استغلال الخامات والتقنيات المختلفة من خلال البحث والتجريب والممارسة المثمرة في هذا السياق.