سفيستوفا تقصي الصينية وانج وتتأهل إلى نصف النهائي

وليد فاروق (دبي)

واصلت الإثارة فرض نفسها على منافسات بطولة دبي الدولية للتنس السابعة عشرة للسيدات، والتي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس في القرهود، وتختتم بعد غد، ويتبعها النسخة رقم 25 من بطولة الرجال، والتي تستمر حتى 4 مارس المقبل، ويبلغ إجمالي جوائز البطولتين للسيدات والرجال 5.2 مليون دولار أميركي، بمعدل 2.6 مليون دولار لكل بطولة.

والبداية جاءت مع اللاتفية أنستازيا سيفاستوفا المصنفة 35 عالمياً، والتي نجحت في التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة، وضربت موعداً مع الفائزة من لقاء الدنماركية كارولين فوزنياكي والأميركية كاثرين بيليس، والذي جرى مساء أمس، بعدما أنهت مغامرة الصينية كيانج وانج المصنفة 76 عالمياً، في دور الثمانية وتغلبت عليها بصعوبة بنتيجة 6-4 و7-5 .

وبالنهج نفسه، واصلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 13 عالمياً، والمرشحة السابعة للبطولة، مسلسل إطاحتها باللاعبات الأميركيات ونجحت في التأهل إلى الدور نصف النهائي على حساب الأميركية لورين ديفيس المصنفة 46 عالمياً، وذلك بعدما تغلبت عليها بسهولة بمجموعتين 6-صفر و6-4، في 64 دقيقة فقط ، لتتأهل لملاقاة في نصف النهائي الفائزة من مباراة الألمانية أنجيليكا كيربر المصنفة الأولى عالمياً مع الكرواتية آنا كونجو.

ويذكر أن سفيتولينا سبق وأطاحت بالأميركية كريستينا ماكهيل في ثمن النهائي، وتأهله لملاقاة لورين في ربع النهائي لتتغلب عليها وتتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وعلى صعيد منافسات الزوجي، تأهل الثنائي الروسيتين إكتارينا ماكاروفا وإلينا فيسنينا إلى نصف نهائي الزوجي، بعد فوزهما على الزوجي الذي يضم الكندية جابريلا دابروفسكي واللاتفية يلينا استابينكو، بمجموعتين لواحدة بواقع «6-1 و 3-6 و 10-5» في مباراة امتد زمنها إلى ساعة واحدة و19 دقيقة.