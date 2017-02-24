سالم عبدالرحمن يسجل التعادل الثالث أمام الصينية هوييفان

رضا سليم (الشارقة)

الجولة الخامسة من بطولة العالم للجائزة الكبرى للشطرنج التي يستضيفها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وتستمر حتى 28 فبراير الجاري تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة أفضل 18 لاعباً على مستوى العالم، فشلت في فض الشراكة على القمة بين الفرنسي مكسيم فاشيير المصنف الأول للبطولة والأذربيجاني شهريار ممدياروف بعد الاستمرار في التساوي بالنقاط، بعد أن وصل كلا اللاعبين إلى 3.5 نقطة على أثر تعادلهما في هذه الجولة، ليحقق كلاهما فوزين و3 تعادلات دون أية خسارة حتى الآن.

وتعادل الأستاذ الدولي الكبير الأذربيجاني شهريار مامدياروف على الطاولة الأولى مع الأستاذ الدولي الكبير الأميركي ناكامورا، فيما تعادل الأستاذ الدولي الكبير الفرنسي مكسيم فاشير لاجراف على الطاولة الثانية مع الأستاذ الدولي الكبير الأرميني ليفون آرونيان.

وحضر افتتاح الجولة الخامسة، الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وإبراهيم البناي رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج وعدد من أعضاء مجلس إدارتي ناديي دبي والشارقة للشطرنج.

ونجح لاعبنا الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن من تحقيق تعادل جديد على الطاولة الثامنة بتغلبه على الصينية هوييفان ، ليرفع سالم رصيده إلى نقطة ونصف النقطة من 5 مباريات، حيث خسر في مباراتين وتعادل في 3 مباريات، ويلتقي غدا مع النرويجي الأستاذ الدولي الكبير جون هامر.