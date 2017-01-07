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عمار النعيمي يشهد منافسات اليوم الثاني

«الأريام اليابا» تتألق في بطولة عجمان لجمال الخيل
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تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017

عجمان (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان تواصلت مساء أمس ولليوم الثاني على التوالي منافسات النسخة 15 لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي الأصيل.

حضر المنافسات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري.

وشارك في منافسات اليوم للبطولة أكثر من 145 من الأفراس والمهور، وتضمنت منافسات تصفيات الفئة الرابعة للأفراس بعمر 4 سنوات والفئة الخامسة للأفراس بعمر 5 إلى 6 سنوات والفئة السادسة للأفراس بعمر 7 إلى 10 سنوات والفئة السابعة للأفراس بعمر 11 سنة فما فوق.

كما شملت المنافسات الفئة الثامنة «أ» و«ب» و«ج» للمهور بعمر سنة والفئة التاسعة للمهور «أ» و«ب» و«ج» بعمر سنتين.

وأسفرت نتائج منافسات الأفراس عن فوز الفرس «كلاسيكال ديفوشين ام اي» للشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني بالمركز الأول في فئة عمر 4 سنوات برصيد 92.5 نقطة، وفي الفئة الخامسة بعمر خمس إلى ست سنوات جاء في المركز الأول «الأريام اليابا» لإسطبلات الأريام العربية برصيد 91.8 نقطة، وفي فئة الأفراس من عمر سبع إلى 10 سنوات فاز بالمركز الأول «عزيزة وريم» لجمعة محمد حمدي الشميلي برصيد 91.4 نقطة. ... المزيد
     
 

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