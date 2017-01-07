«الأريام اليابا» تتألق في بطولة عجمان لجمال الخيل

عجمان (وام)
تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان تواصلت مساء أمس ولليوم الثاني على التوالي منافسات النسخة 15 لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي الأصيل.
حضر المنافسات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري.
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كما شملت المنافسات الفئة الثامنة «أ» و«ب» و«ج» للمهور بعمر سنة والفئة التاسعة للمهور «أ» و«ب» و«ج» بعمر سنتين.
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