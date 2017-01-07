«الأريام اليابا» تتألق في بطولة عجمان لجمال الخيل

عجمان (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وبحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان تواصلت مساء أمس ولليوم الثاني على التوالي منافسات النسخة 15 لبطولة عجمان لجمال الخيل العربي الأصيل.

حضر المنافسات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة والشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والدكتور غانم محمد عبيد الهاجري.

وشارك في منافسات اليوم للبطولة أكثر من 145 من الأفراس والمهور، وتضمنت منافسات تصفيات الفئة الرابعة للأفراس بعمر 4 سنوات والفئة الخامسة للأفراس بعمر 5 إلى 6 سنوات والفئة السادسة للأفراس بعمر 7 إلى 10 سنوات والفئة السابعة للأفراس بعمر 11 سنة فما فوق.

كما شملت المنافسات الفئة الثامنة «أ» و«ب» و«ج» للمهور بعمر سنة والفئة التاسعة للمهور «أ» و«ب» و«ج» بعمر سنتين.