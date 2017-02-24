ابن دري يتخطى بنجاش ومهرة يخطف الحبتور بالهدف الذهبي

دبي (الاتحاد)

يشهد منتجع ونادي الحبتور للبولو والفروسية اليوم مباراتين في بطولة كأس جوليوس باير الذهبية، الأولى في الثانية من بعد الظهر تجمع بين فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم مع فريق الذئاب الصاعد بقيادة حبتور الحبتور، وفي الرابعة عصراً يواجه فريق ديزرت بالم بقيادة طارق البواردي منافسه القوي فريق زيدان السعودي بقيادة عمرو زيدان.

وكان فريق بن دري قد حقق فوزه الثاني على التوالي للبولو، وواصل صدارته لفرق المجموعة الثانية بعد أن تغلب على منافسه فريق بنجاش بنتيجة 12-8، ونجح بن دري في السيطرة على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، وأنهى الشوط الأول متقدماً 4-2، وزاد الفارق في الشوط الثاني ليصل الفارق إلى 5 أهداف، بعدما أضاف بن دري ثلاثة أهداف، بينما توقف التهديف لفريق بنجاش.

ويستمر الوضع على ما هو عليه في الشوط الثالث بتقدم فريق بن دري مع تقلص الفارق إلى ثلاثة أهداف فقط، منهياً الشوط بنتيجة 8-5، وفي الشوط الرابع يعود الفارق إلى خمسة أهداف بعد أن أضاف فريق بن دري ثلاثة أهداف، في الوقت الذي أحرز فيه فريق بنجاش هدفاً واحداً.

وفي الشوط الخامس والأخير، ضمن فريق بن دري الفوز ولعب بهدوء وأضاف هدفه الأخير ليرفع رصيده من الأهداف إلى 12 هدفاً، بينما نجح فريق بنجاش في تسجيل هدفين ليرتفع رصيده إلى 8 أهداف ويخرج خاسراً في مباراته الثانية بعد خسارته من جوليوس باير، وتتضاءل فرصته في التأهل، في الوقت الذي يستعد فريق بن دري لملاقاة مهرة غداً السبت في لقاء مصيري لحسم بطاقة التأهل للدور التالي.

وفي المباراة الثانية، حقق فريق مهرة أول فوز له على منافسه التقليدي الحبتور، بنتيجة 11-10، بعد اللجوء إلى الشوط السادس والهدف الذهبي، حيث تعادل الفريقان في الوقت الأصلي مع نهاية الشوط الخامس 10-10.

بادر الحبتور بالتقدم بهدف السبق وتبعه بهدف آخر، منهياً الشوط الأول بهدفين دون رد، وفي الشوط الثاني رفع الحبتور النتيجة إلى 4-2، إلا أن الشوط الثالث كان الأبرز في اللقاء بعدما عاد مهرة بقوة وسجل 3 أهداف، فيما رد الحبتور بتسجيل هدفين، ويظل الحبتور متقدماً 6-5.

ويتقدم مهرة في الشوط الرابع لأول مرة في المباراة وحسم الشوط لصالحه 9-8، وفي الشوط الخامس تعود المباراة إلى نقطة التعادل 10-10، ويفشل كلا الفريقين في حسم المباراة لصالحه، ويلجأ الفريقان للشوط الإضافي الذي انحاز إلى مهرة بالهدف الذي سجله استرادا، ليسجل أول فوز في البطولة ويستعد لمواجهة بن دري غداً، فيما يلتقي الحبتور مع بن دري الثلاثاء وبعدها مواجهة مع الإمارات يوم الجمعة المقبل.