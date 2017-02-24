المهر «إفراج» يبحث عن لقب «ديربي العين» للخيول العربية

محمد حسن (العين)

ينظم نادي العين للفروسية والرماية والجولف حفل سباقه الثامن لهذا الموسم، وذلك في الخامسة من مساء اليوم، على مضماره الرملي، ويتألف الحفل من 7 أشواط خصصت كلها للخيول العربية الأصيلة، ما عدا الشوط الخامس الذي خصص للخيول المهجنة الأصيلة، ويزين الحفل سباق ديربي العين في الشوط الرابع الذي يستقطب الأقوياء، فيما يستهل الحفل بسباق كأس الوثبة المخصص لخيول ملاك الإسطبلات الخاصة برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ويتضمن الحفل سباقين للمبتدئة في الشوطين الأول والثاني.

وخصص الشوط الأول لمسافة 1400 متر على لقب الجولة الثامنة من كأس مزرعة الوثبة البالغة جائزته المالية 70 ألف درهم، إضافة إلى 10 آلاف درهم تمنح للمربي، وتشارك فيه 15 خيلاً أبرزها «كريستال دي فيالتيه»، «لهيب»، و«كانز»، ويجتذب (ديربي العين) 12 من الخيول القوية تتنافس على لقب الشوط المخصص للخيول عمر 4 سنوات (إنتاج الإمارات) لمسافة 1800 متر (هيبة)، ويبرز المهر «إفراج» (لمارتنيل/‏ أوشيه) الفائز مرتين هنا على التوالي، ولا يكتفي المدرب لمارتنيل بذلك المهر، حيث يدفع بمهر آخر هو «مبارك» بقيادة نيكولاس بارزلونا صاحب المركز الثالث هنا قبل 42 يوماً.

ويدفع المدرب هلال العلوي باثنين من الخيول القوية هما «جافل» بقيادة بات دوبس، والمهرة «شهرزاد دي رودايم» بقيادة رويستون فرينش، والجوادان كانا وصيفين في آخر مشاركة لهما.

ومن الخيول القوية «قناص الريف» (الحمادي/‏ هارا) والذي كان ثالثاً هنا قبل أن يتأخر في مشاركتيه الأخيرتين، وكذلك «إي إس مشهور» (رمضان/‏ بوكل) فهو أيضاً كان ثالثاً بمضمار أبوظبي.