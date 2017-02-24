العراق يتصدر الترتيب بـ 23 ميدالية والإمارات الوصيف

فيصل النقبي (خورفكان)

يسدل الستار الليلة على منافسات بطولة غرب آسيا البارالمبية الأولى المقامة في خورفكان بحفل ختام للبطولة، التي أقيمت في 3 مدن رئيسة هي الشارقة وخورفكان وكلباء، بتنظيم نادي خورفكان للمعاقين،

كانت البطولة التي أقيمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية قد شهدت تسجيل مزيد من الأرقام القياسية على مستوى العالم والقارة الآسيوية، حيث نجحت العراق في تصدر الترتيب العام للميداليات بحصدها 23 ميدالية منها 8 ذهبيات و11 فضية و4 برونزيات، وحلت بعدها في المركز الثاني الإمارات برصيد 22 ميدالية بجميع الألعاب، منها 7 ذهبيات و7 فضية و8 برونزية لتحتل السعودية المركز الثالث برصيد 10 ميداليات، منها 3 ذهبية و3 فضية و2 برونزية.

وحظيت مسابقات ألعاب القوى في اليوم الثالث بنصيب الأسد من الميداليات، حيث حققت الفرق المشاركة 15 ميدالية ذهبية بكل فئات ألعاب القوى وتصدرت الإمارات قائمة أكثر الدول حصولا على الذهب في منافسات ألعاب القوى، ونجحت بحصد 7 ميداليات ذهبية، تليها العراق 4 ميداليات ذهبية، ثم السعودية وسلطنة عمان 2 ميدالية ذهبية، فيما حقق العراق العدد الأكبر من الميداليات الفضية بحصده 8 ميداليات فضية، ثم الإمارات 5 ميداليات، وحققت الإمارات الرقم الأكبر في البرونزية بـ 8 ميداليات تلتها الكويت 3 ميداليات.

وفي منافسات رفع الأثقال، جاءت العراق في مقدمة الدول بالميداليات بالحصول على 3 ذهبيات و2 فضية و1 برونزية، تلتها سوريا برصيد 3 ميداليات، منها 2 ذهبية وفضية واحدة والأردن برصيد 3 ميداليات منوعة، وفي كرة الطاولة نجحت الفرق المشاركة في تحقيق 16 ميدالية متنوعة، وجاء المنتخب العراقي في المركز الأول برصيد 4 ميداليات، منها ذهبية وفضية و2 برونزية، تلتها السعودية بـ 4 ميداليات متنوعة.

وفي لعبة كرة السلة، صعد العراق أول المجموعة الأولى لمواجهة الكويت ثاني المجموعة الثانية في دور الأربعة لتسفر المباراة عن تأهل المنتخب العراقي للنهائي لمواجهة المنتخب السعودي الذي تغلب بدورة على شقيقة الإماراتي، فيما يلعب منتخبنا مع الكويتي على المركز الثالث والرابع، وفي لعبة كرة الهدف للمكفوفين تأهل منتخبنا الأردن والعراق للمباراة النهائية.