الإمارات تتوج بفضية الفرق في البندقية 10 أمتار «هوائي»

العين (الاتحاد)

حقق منتخب الإمارات لرماية المعاقين المكون من عبد الله سلطان العرياني، وعبد الله سيف العرياني، وعبيد تعيب الدهماني إنجازاً رياضياً جديداً يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي يحققها على المستوى العالمي، حيث حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في منافسات اليوم الأول، لبطولة كأس العالم لرماية المعاقين 2017 في مسابقة البندقية 10 م هوائي مختلط للفئة SH1، بعد منافسة صعبة مع المنتخبات المشاركة.

وتمكن المنتخب الفرنسي من حسم الصراع في نهاية المسابقة، واقتناص المركز الأول والميدالية الذهبية بتحقيق 1891.2 نقطة، متقدما على منتخبنا الذي حقق 1878.3 نقطة، وحل المنتخب التايلاندي في المركز الثالث والميدالية البرونزية بتحقيقه 1876 نقطة.

وقام بتتويج الفائزين بالميداليات كوميت كمالانيفين، سفير تايلاند لدى الدولة، ترافقه السيدة جوزلين المراقب الفني للبطولة من الاتحاد الدولي لرماية المعاقين، ومجدي الخولي مدير عام نادي العين للفروسية والرماية والجولف، وعبدالله إسماعيل الكمالي رئيس اللجنة العليا المنظمة رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة، كما حضر مبارك العرياني مدير نادي الرماية بنادي العين للرماية والفروسية والجولف، وراشد الهاجري رئيس اللجنة الإعلامية، وعدد من المسؤولين والجهات الراعية للحدث وأعضاء اللجان بالبطولة

وفي منافسات البطولة، وعلى الصعيد الفردي بمسابقة البندقية، ضغط هوائي 10 م فردي مختلط الفئة SH1، تمكنت السلوفاكية فيرونيكا فادوكوفا من الحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية، وتحقيق رقم عالمي جديد 254.3 نقطة، وجاءت الألمانية ناتاشا هلتروب في المركز الثاني والميدالية الفضية بتحقيق 252.2 نقطة، بينما حققت الفرنسية سيدريك فيفر المركز الثالث، والميدالية البرونزية بتسجيل 229.3 نقطة.