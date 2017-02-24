منتخبنا يبدأ المشوار بتحدي «الأطباق»

حسن رفعت (نيودلهي)

تنطلق في التاسعة صباح اليوم منافسات بطولة كأس العالم لجميع الأسلحة بالميادين الأولمبية بالعاصمة الهندية نيودلهي، بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي وجمعيته العمومية، وبمشاركة 452 رامياً ورامية يمثلون 50 دولة بينهم رماة منتخبنا لرماية الأطباق.

وتنطلق البطولة برماية الأطباق من الحفرة «التراب» للرجال والسيدات، حيث من المنتظر أن يتنافس فيها 84 رامياً ورامية بينهم 50 رامياً من الرجال ويمثلنا الثلاثي ظاهر العرياني ووليد العرياني وأحمد يحيى الحمادي، حيث خاضوا التدريب الرسمي أمس، وسط جو من التفاؤل بتحقيق نتيجة طيبة.

وتقام جولتان بإجمالي 50 طبقاً، الأولى اليوم، فيما تستكمل الجولات الخمس غداً بـ 75 طبقاً، ليتأهل أفضل ستة رماة لدخول النهائيات التي تلعب للمرة الأولى بالنظام الجديد للنهائيات الذي يطبق رسمياً للمرة الأولى، حيث يخرج من يخطئ ويستمر الباقون حتى آخر رامٍ ليتوج بطلاً ومن ثم الوصيف.

ومن أبرز المرشحين للفوز في بطولة الرجال رماة الهند والصين وبريطانيا وكرواتيا وإيطاليا وأميركا، وربما تشهد البطولة ظهور وجوه جديدة تبرز مع التعديلات الجديدة على النهائيات، ويغيب عن البطولة رماة الكويت وقطر وكوريا.

وتبدأ السيدات مسابقتهن وينهينها اليوم، حيث تتم رماية ثلاث جولات بـ 75 طبقاً، وتتأهل أفضل ست منهن إلى النهائيات التي تقام بنفس نظام الرجال.

ويتوقع أن تحتدم المنافسة بين راميات إيطاليا وأستراليا وأميركا والهند والصين، وربما بريطانيا والنيوزيلندية روني واليابانية ميجومي والإسبانية فاتيما.

ومن المقرر أن يصل منتخبنا لرماية الأطباق المزدوجة من الحفرة «الدبل تراب» اليوم إلى نيودلهي للانضمام إلى البعثة والانخراط في التدريب استعداداً للبطولة التي ستقام يوم الاثنين المقبل، ويضم منتخب الدبل تراب الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم وسيف مانع الشامسي وخالد سعيد الكعبي.