  • السبت 28 جمادى الأولى 1438هـ - 25 فبراير 2017م

محمد بن حمد الشرقي يفتتح بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو

الأولمبي أبو غوش يخسر الذهبية أمام الروسي منيني
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017

فيصل النقبي (الفجيرة)

افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مساء أمس النسخة الخامسة لبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو التي تقام في صالة خليفة بالفجيرة، وتستمر لمدة 3 أيام، وتوج سموه اللاعب الروسي منيني الفائز في وزن 68 بالميدالية الذهبية الذي بعد تغلبه على الأردني أحمد أبو الغوش في المباراة النهائية 17 - 15 وحصل البطل الأولمبي الأردني أحمد أبو الغوش على الميدالية الفضية.

حضر الافتتاح الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، والدكتور تشو رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وإبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وناصر الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه، وأحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعبدالعزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة في الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار الشخصيات من ضيوف البطولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن مبادرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بمناسبة عام الخير بالتبرع بمبلغ 100 ألف دولار لمؤسسة التايكواندو الإنسانية، لإنشاء مجمع رياضي للاجئين السوريين في الأردن.

وأقيم حفل افتتاح مبسط في هذه المناسبة وألقى أحمد حمدان الزيودي كلمة اللجنة المنظمة وجه خلالها الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على رعايته ودعمه المتواصل للبطولة، مما كان له أكبر الأثر في نجاحات البطولة وتحقيقها لأفضل النتائج بوصفها من أهم البطولات في المنطقة.

بدوره، تقدم الدكتور تشو بالشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي للاهتمام الكبير والدعم المميز للرياضة عموماً، والتايكواندو بشكل خاص، معبراً عن سعادته لما وصلت إليه اللعبة منذ أن تم إشهارها في الفجيرة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا