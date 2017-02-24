الأولمبي أبو غوش يخسر الذهبية أمام الروسي منيني

فيصل النقبي (الفجيرة)

افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة مساء أمس النسخة الخامسة لبطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو التي تقام في صالة خليفة بالفجيرة، وتستمر لمدة 3 أيام، وتوج سموه اللاعب الروسي منيني الفائز في وزن 68 بالميدالية الذهبية الذي بعد تغلبه على الأردني أحمد أبو الغوش في المباراة النهائية 17 - 15 وحصل البطل الأولمبي الأردني أحمد أبو الغوش على الميدالية الفضية.

حضر الافتتاح الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة، والدكتور تشو رئيس الاتحاد الدولي للعبة، وإبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وناصر الرزوقي رئيس اتحاد الكاراتيه، وأحمد حمدان الزيودي رئيس اتحاد التايكواندو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وعبدالعزيز بوهندي مدير مكتب الهيئة في الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، وعدد من كبار الشخصيات من ضيوف البطولة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن مبادرة سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بمناسبة عام الخير بالتبرع بمبلغ 100 ألف دولار لمؤسسة التايكواندو الإنسانية، لإنشاء مجمع رياضي للاجئين السوريين في الأردن.

وأقيم حفل افتتاح مبسط في هذه المناسبة وألقى أحمد حمدان الزيودي كلمة اللجنة المنظمة وجه خلالها الشكر إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي على رعايته ودعمه المتواصل للبطولة، مما كان له أكبر الأثر في نجاحات البطولة وتحقيقها لأفضل النتائج بوصفها من أهم البطولات في المنطقة.