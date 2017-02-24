20 دولة في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

مصطفى الديب (أبوظبي)
تنطلق صباح اليوم بنادي أبوظبي للفروسية، منافسات النسخة الرابعة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز، التي تقام لمدة يومين وتختتم مساء الغد.
ويقام الحدث برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وبتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبرئاسة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان التي تولي اهتماماً خاصاً بهذا الحدث الكبير.
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وتختلف نسخة هذا العام عن النسخ الثلاث الماضية، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من الفرسان والفارسات بمختلف أنحاء العالم، ويشارك في المنافسات 120 فارساً وفارسة من 20 دولة، وتتضمن فعاليات الحدث عدة فئات منها المحترفون والمحترفات والشباب والصغار، إضافة إلى الخيول الصغيرة.
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