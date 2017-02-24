20 دولة في كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق صباح اليوم بنادي أبوظبي للفروسية، منافسات النسخة الرابعة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك لقفز الحواجز، التي تقام لمدة يومين وتختتم مساء الغد.

ويقام الحدث برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وبتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبرئاسة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان التي تولي اهتماماً خاصاً بهذا الحدث الكبير.

ويدعم مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان النسخة الرابعة للكأس العالمية، من خلال تقديم كل سبل الدعم اللوجيستي، كما يشرف الاتحاد الدولي للفروسية على المنافسات التي تقام برعاية إسطبلات الشراع وشركة «لونجين» ومستشفى هيلث بوينت وقناة ياس التلفزيونية، ومجلة ماجد وفندق ماريوت داون تاون أبوظبي وجمعية الإمارات للخيول العربية.

وتختلف نسخة هذا العام عن النسخ الثلاث الماضية، حيث تشهد إقبالاً كبيراً من الفرسان والفارسات بمختلف أنحاء العالم، ويشارك في المنافسات 120 فارساً وفارسة من 20 دولة، وتتضمن فعاليات الحدث عدة فئات منها المحترفون والمحترفات والشباب والصغار، إضافة إلى الخيول الصغيرة.