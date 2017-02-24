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محمد بن راشد يشهد السباق ويتفقد معرض الصور

حمدان المري يحلق بلقب «جميلتي» للقدرة
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تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، فعاليات النسخة السادسة لسباق جميلتي للقدرة المخصص للأفراس فقط لمسافة 119 كلم، الذي أقيم في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بحضور سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معرض الصور الذي نظمه نادي الفروسية والشعر لطالبات جامعة زايد بمدينة دبي الدولية للقدرة والذي أقيم على هامش السباق، وأبدى سموه إعجابه بما شاهده.

وتوج الفارس حمدان حمد محمد المري بلقب السباق، الذي نظمه نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي، وبرعاية الطاير للسيارات.

وتأتي إقامة هذا السباق بمبادرة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والتي تهدف للاهتمام بهذه الفئة من الخيول وإعطاء الفرصة للمزيد من الأفراس للمشاركة في السباقات.

وقطع حمدان المري بطل السباق المسافة على صهوة «راية» لإسطبلات زعبيل في زمن قدره 4:23:45 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.07 كلم/&rlmساعة، وجاءت في المركز الثاني الإسبانية ناروا كالفو ايبانيز على صهوة «شغف» من إسطبلات «إم 7» بزمن قدره 4:25:16 ساعة، فيما حل في المركز الثالث الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة «الطيبة» من إسطبلات «أم 7» بزمن قدره 4:27:17 ساعة. ... المزيد
     
 

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