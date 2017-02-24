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قهر الريال في ميستايا بهدفي زازا وأوريانا

فالنسيا يشعل «قمة الليجا»
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تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017

مدريد (د ب أ)

أشعل فالنسيا سباق المنافسة على صدارة الدوري الإسباني «الليجا»، بعدما ألحق الخسارة الثانية بضيفه ريال مدريد في المسابقة هذا الموسم بمعقله بـ «الميستايا»، عقب فوزه 2/‏‏ 1 على الفريق الملكي في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة السادسة عشرة للمسابقة.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 52 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، علما بأن الفريق الأبيض مازال يمتلك مباراة مؤجلة. في المقابل، ارتفع رصيد فالنسيا إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، محققاً انتصاره الثاني على التوالي.

وتقدم فالنسيا بهدفين مبكرين حملا توقيع سيموني زازا وفابيان أوريانا، فيما أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الريال.

ولم تشهد المباراة مرحلة جس النبض، حيث تبادل كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة، قبل أن تشهد الدقائق العشر الأولى هدفين لفالنسيا عن طريق زازا وفابيان أوريانا.

وحاول الريال تدارك الموقف دون جدوى، حتى قلص رونالدو الفارق برأسية رائعة، إثر متابعته لتمريرة عرضية متقنة من الناحية اليسرى عن طريق مارسيللو، قبيل نهاية الشوط الأول، وفي الشوط الثاني نشط الريال لتحقيق التعادل لكن التنظيم الدفاعي لفالنسيا حال دون تحقيق هدفه. ... المزيد
     
 

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