فالنسيا يشعل «قمة الليجا»

مدريد (د ب أ)

أشعل فالنسيا سباق المنافسة على صدارة الدوري الإسباني «الليجا»، بعدما ألحق الخسارة الثانية بضيفه ريال مدريد في المسابقة هذا الموسم بمعقله بـ «الميستايا»، عقب فوزه 2/‏‏ 1 على الفريق الملكي في مباراة مؤجلة بينهما من المرحلة السادسة عشرة للمسابقة.

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 52 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي برشلونة، علما بأن الفريق الأبيض مازال يمتلك مباراة مؤجلة. في المقابل، ارتفع رصيد فالنسيا إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر، محققاً انتصاره الثاني على التوالي.

وتقدم فالنسيا بهدفين مبكرين حملا توقيع سيموني زازا وفابيان أوريانا، فيما أحرز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف الريال.

ولم تشهد المباراة مرحلة جس النبض، حيث تبادل كلا الفريقين الاستحواذ على الكرة، قبل أن تشهد الدقائق العشر الأولى هدفين لفالنسيا عن طريق زازا وفابيان أوريانا.