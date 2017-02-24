رفض طلب الإمارات بتأجيل «خليجي 23»

الدوحة (أحمد سليم)

أكد جاسم الرميحي، الأمين العام للاتحاد الخليجي، رفض طلب الاتحاد الإماراتي بتأجيل خليجي 23 المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، خلال الفترة من 22 ديسمبر إلى 5 يناير المقبل، مشيراً إلى أنه تم الرد على الاتحاد الإماراتي وسيصلهم كتاب رسمي خلال الساعات المقبلة.

وأضاف الرميحي في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: الموضوع بالنسبة لنا منتهٍ والموعد مثبت، والبطولة ستقام في الوقت المحدد من قبل، ولن يتم تأجيلها، لا يوجد داع للتأجيل، حيث بطولة كأس العالم للأندية ستقام في العاصمة أبوظبي من 6 إلى 16 ديسمبر المقبل، وبالتالي البطولة ستنتهي قبل انطلاق خليجي 23 بـ 6 أيام، وهو وقت كافٍ لمشاركة الإمارات في البطولة، لاسيما وأنه لن يشارك في كأس العالم للأندية سوى فريق واحد من الإمارات حتى وإن كان يضم بعض اللاعبين من المنتخب الأول.

وتابع: المنتخب الأولمبي الإماراتي لا يوجد لديه التزامات سوى بطولة كأس آسيا تحت 23 سنة، وهو ما يجعلنا نرفض الطلب لعدم وجود ظروف طارئة لتأجيل البطولة، خاصة أن هناك العديد من الأمور التي تم تنسيقها بخصوص موعد البطولة منها حقوق البث وعقود الرعاية.

وواصل: جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الخليجي موافقون على إقامة البطولة في هذا الموعد، وأثق أن الإمارات ستشارك في البطولة وبالمنتخب الأول، كما أن جميع الدول ستشارك بالصف الأول، ونحن نثق في دعم الإمارات للاتحاد الخليجي الذي يحرص على إنجاح كل مسابقاته، سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات.

وكشف الرميحي إلى أنه تم التشاور مع حميد الشيباني رئيس لجنة المسابقات، وبحث الطلب من كافة النواحي، وسيكون ردنا بالرفض في مكتوب رسمي للاتحاد الإماراتي خلال ساعات، وذلك مراعاة لمصالح الجميع وموافقة الدول الأعضاء كافة.

وتحدث الرميحي عن استضافة الإمارات لخليجي 24 في عام 2019، وقال: لم يتم الرد حتى الآن من الاتحاد الإماراتي، وسوف نرسل كتاباً نستعجل فيه الرد، ونحن على ثقة من استضافة الإمارات للبطولة.

ومن المقرر أن تسحب قرعة خليجي 23 في العاصمة القطرية الدوحة 22 سبتمبر المقبل، وفق اللائحة التي تنص على أن تجرى القرعة قبل البطولة بـ 3 أشهر، ومن المقرر أن يشارك في البطولة 8 منتخبات بعد اقتراب رفع الحظر عن الكرة الكويتية وفقا لما صرح به جياني إنفانتينو رئيس الفيفا، وقد تم منح فرصة للكويت حتى سبتمبر المقبل «موعد القرعة»، وهو ما يشجع على إقامة البطولة بنظام مجموعتين، وفي حال عدم مشاركة الكويت ستقام بنظام دوري من دور واحد.