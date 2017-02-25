200 مليار دولار أصول صناديق تحوط الأسواق الناشئة

لندن (رويترز)

قالت مجموعة أبحاث صناديق التحوط (اتش.اف.آر): إن أصول صناديق التحوط المستثمرة في الأسواق الناشئة ارتفعت فوق مستوى 200 مليار دولار درهم للمرة الأولى بزيادة تبلغ 9.3 مليار دولار في 2016. وأضافت المجموعة التي تتخذ من شيكاغو مقراً أن النمو قادته صناديق تحوط تستثمر في روسيا وأميركا اللاتينية مع زيادة إجمالي رأس المال المستثمر في صناديق التحوط التي تركز على أميركا اللاتينية 6.3 مليار دولار في 2016 وارتفاع أصول الصناديق التي تركز على روسيا وشرق أوروبا بواقع 2.5 مليار دولار.

وقالت اتش.اف.آر: «مكاسب الأداء القوي والتركيز بوجه خاص على أميركا اللاتينية وروسيا/‏‏شرق أوروبا ساهما في هذا النمو، حيث يتهيأ المستثمرون لتأثير السياسات النقدية المتباينة في الولايات المتحدة وأوروبا على الأسواق الناشئة».

وقالت المجموعة: إن مؤشر اتش.اف.آر لعوائد الأسواق الناشئة ارتفع سبعة بالمئة في 2016 وبدأ 2017 بداية قوية مع ارتفاعه في يناير 3.2 بالمئة.

وأضافت أن مؤشر أميركا اللاتينية الفرعي زاد 27.2 في المئة العام الماضي.

أما في آسيا فقد تراجع الأداء في العام الماضي مع انخفاض إجمالي رأس المال المستثمر في صناديق التحوط الإقليمية 4.4 مليار دولار وفقاً للتقرير.

وزاد إجمالي أصول صناديق التحوط في الأسواق الناشئة لأكثر من مثلي مستوياته في 2009 لكنه يظل جزءاً محدوداً فحسب من أصول قطاع صناديق التحوط العالمي البالغة ثلاثة تريليونات دولار.