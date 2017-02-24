الأسهم الأوروبية تستقر قرب أعلى مستوى في 14 شهراً

لندن (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية بالقرب من أعلى مستوى في 14 شهراً أمس الخميس، حيث عوض ارتفاع أسهم شركات مثل باركليز وآر.اس.ايه، بعد إعلان نتائج إيجابية ضعف أسهم شركات أخرى، منها تكنيكلر وفيوليا.

وصعد سهم باركليز أكثر من ثلاثة في المئة، بعدما أعلن البنك البريطاني زيادة مفاجئة في معدل رأس المال الأساسي، مستفيداً من زيادة الأرباح.

وارتفع سهم آر.اس.ايه للتأمين خمسة في المئة، بعد إعلان زيادة 25 في المئة في أرباح التشغيل لعام 2016، وزيادة هدفها لعائد رأس المال.

وقفز سهم ديالوج لأشباه الموصلات التي تصنع شرائح تستخدم في الهواتف الذكية لشركتي أبل وسامسونج، 7.4 في المئة، بعد إعلان الشركة أنها تتوقع «نمواً جيداً للإيرادات» في 2017.

غير أن مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية استقر من حيث النسبة المئوية، بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في 14 شهراً قبل يوم.

وتراجعت أسهم مجموعة من الشركات، بعد إعلان نتائج سيئة، مما أبطل أثر التحركات الإيجابية لبعض الأسهم.

واستقر مؤشر داكس الألماني، بعد أن أظهرت بيانات تضاعف معدل نمو الاقتصاد الألماني لأربعة أمثاله إلى 0.4 في المئة في الربع الأخير من العام، حيث عوض ارتفاع الإنفاق الحكومي، وزيادة الاستهلاك الخاص، والبناء، انخفاضاً في صافي التجارة الخارجية.

وهبط سهم شركة الإعلام الفرنسية تكنيكلر أكثر من ستة في المئة، ليكون الأكثر انخفاضاً على المؤشر ستوكس 600، بعدما أعلنت الشركة تكبد صافي خسائر، في حين تراجع سهم مجموعة فيوليا الفرنسية للخدمات البيئية 4.9 في المئة، بعد تخفيض توقعاتها للأرباح الأساسية السنوية.