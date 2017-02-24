التنافسية... سباق عالمي نحو الريادة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تحولت العلاقات الاقتصادية بين دول العالم المختلفة إلى قضية أساسية للمناقشات والاهتمام على المستوى الدولي، وأصبحت العولمة تختصر في القدرة التنافسية، والتي تكمن أهميتها في المساعدة على القضاء على أهم العقبات التي تواجه الكفاءة والإنتاجية، ألا وهي عقبة ضيق السوق المحلي.

وترتبط القدرة التنافسية كإطار للتنمية الاقتصادية لبلد ما بمعدلات الإنتاجية فيها، وتعتبر من الحوافز التي تعمل على تحسين مستويات المعيشة، فمع رفع مستويات الإنتاجية، يمكن للاقتصاد أن يتمتع بعملة قوية وعائدات جذابة لرأس المال وارتفاع في الأجور، وهو ما يترجم إلى زيادة الثروات للارتقاء بمستويات المعيشة للإنسان.

وتعمل الكثير من الدول اليوم على اعتماد نهج رفع مستويات التنافسية في لب استراتيجيات التنمية الاقتصادية.

فتتنوع الوسائل والاستراتيجيات تبعاً لتنوع واختلاف العوامل الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسات والسياسات من دولة إلى أخرى.