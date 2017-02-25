«إنفستكورب» يستحوذ على 3 عقارات سكنية في الولايات المتحدة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن «إنفستكورب» أمس، استحواذ الذراع العقارية التابعة له في الولايات المتحدة الأميركية، على ثلاثة عقارات سكنية بقيمة إجمالية بلغت نحو 400 مليون دولار.

وتتواجد العقارات الثلاثة التي استحوذ عليها البنك في ثلاثة أسواق عقارية مزدهرة تتمتع بمقومات نمو قوية ضمن فئة مجمعات السكن العائلي، وهي نيويورك وكاليفورنيا ونيفادا.

وقال محمد العارضي، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي في «إنفستكورب»: «يتطلع «إنفستكورب» إلى دخول المرحلة التالية من مسيرة نموه، ونحن على ثقة كبيرة بأن سوق الولايات المتحدة هي أحد الخيارات المثالية التي تتيح لنا مواصلة تلبية تطلعات قاعدة عملائنا المتنامية على المستوى العالمي من خلال استثماراتنا المدروسة، لا سيما وأن الاقتصاد الأميركي يستعد لدخول مرحلة جديدة ومهمة من النمو.

ويمتلك «إنفستكورب» خبرة استثمارية طويلة في السوق الأميركية، فخلال الـ 18 شهراً الماضية فقط، تجاوزت قيمة استثماراتنا في العقارات السكنية في الولايات المتحدة 1.2 مليار دولار، الأمر الذي يعكس قناعتنا بأن هذه السوق واعدة وتنطوي على فرص استثمارية مجزية، ويمكن أن تدر عائدات مطردة لسنوات عديدة قادمة».

من جانبه، قال محمد سماقية، المدير التنفيذي لـ«إنفستكورب» في الإمارات: «تُمثل العقارات الثلاثة التي استحوذنا عليها استكمالاً للنشاط القوي الذي سجله فريق الاستثمارات العقارية لدى إنفستكورب خلال الأشهر الماضية، حيث نجحنا في توسيع محفظتنا من العقارات السكنية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. ومع استمرار النظرة الإيجابية تجاه أداء قطاع العقارات السكنية الطلابية والعائلية في السوق الأميركية، نسعى للاستفادة من أفضل الفرص الاستثمارية التي قد تتاح أمامنا في المستقبل».