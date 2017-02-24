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«دبي الإسلامي» يوزع 2.21 مليار درهم أرباحاً نقدية
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تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

وافقت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 45 فلساً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 2.219 مليار درهم.

وتم خلال «العمومية»، التي عقدت مساء الأربعاء الماضي، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لأعوام 2017 إلى 2019، وهم محمد إبراهيم الشيباني، يحيى سعيد لوتاه، عبد الله علي الهاملي، أحمد محمد بن حميدان، عبد العزيز أحمد المهيري، عبد الله رحمه الشامسي، حمد مبارك بوعميم، جاوير مارين رومانو.

وصادق الاجتماع على قرار مجلس الإدارة الصادر يوم 24 أبريل 2016 بتعيين جاوير مارين رومانو عضواً في مجلس الإدارة، ليحل محل عدن محمد حتى نهاية الدورة الحالية.

ووافقت الجمعية العمومية أيضاً على مقترح مجلس الإدارة بتعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على النحو التالي: الدكتور حسين حامد حسان (رئيساً)، وعضوية كل من الدكتور محمد سلطان العلماء، الدكتور يوسف الشبيلي، الدكتور محمد عبد الحكيم زعير، الدكتور محمد قسيم.

وأصدرت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي، عدداً من القرارات الخاصة، أولها تفويض مجلس إدارة البنك لإصدار أية صكوك رئيسة أو صكوك تبعية أو أية أدوات مالية أو صكوك أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل لزيادة الشق الأول أو الثاني من رأسمال البنك عن طريق برنامج، أو خلاف ذلك، في حدود 5 مليارات دولار أميركي (أو ما يعادله من عملات أخرى). وفوضت «العمومية» مجلس الإدارة صلاحية تحديد وقت مثل هذا الإصدار، شريطة أن يتم الإجراء وفقاً لأحكام قانون الشركات التجاري، وبعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. ... المزيد
     
 

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