«دبي الإسلامي» يوزع 2.21 مليار درهم أرباحاً نقدية

حسام عبدالنبي (دبي)

وافقت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 45 فلساً للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية 2.219 مليار درهم.

وتم خلال «العمومية»، التي عقدت مساء الأربعاء الماضي، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة لأعوام 2017 إلى 2019، وهم محمد إبراهيم الشيباني، يحيى سعيد لوتاه، عبد الله علي الهاملي، أحمد محمد بن حميدان، عبد العزيز أحمد المهيري، عبد الله رحمه الشامسي، حمد مبارك بوعميم، جاوير مارين رومانو.

وصادق الاجتماع على قرار مجلس الإدارة الصادر يوم 24 أبريل 2016 بتعيين جاوير مارين رومانو عضواً في مجلس الإدارة، ليحل محل عدن محمد حتى نهاية الدورة الحالية.

ووافقت الجمعية العمومية أيضاً على مقترح مجلس الإدارة بتعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية على النحو التالي: الدكتور حسين حامد حسان (رئيساً)، وعضوية كل من الدكتور محمد سلطان العلماء، الدكتور يوسف الشبيلي، الدكتور محمد عبد الحكيم زعير، الدكتور محمد قسيم.