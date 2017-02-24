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الأسهم تتماسك أمام عمليات جني أرباح «متوقعة»

25.9 مليار درهم مكاسب الأسواق في 5 جلسات
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تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017

حاتم فاروق (أبوظبي)

حافظت مؤشرات الأسواق المالية المحلية على تماسكها أمام عمليات جني أرباح كانت «متوقعة» على عدد من الأسهم التي شهدت خلال الجلسات الماضية تراجعات قوية، لتغلق متباينة بين الصعود والتراجع، وسط تراجع واضح في حجم السيولة، ليكون العامل النفسي للمستثمرين المتحكم الرئيسي في تداولات جلسة نهاية الأسبوع أمس.

وسجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة أسهمها في الأسواق المالية المحلية خلال جلسات الأسبوع الخمس، مكاسب بقيمة 25.9 مليار درهم، لتنهي جلسة أمس على 847 مليار درهم، مقابل 821.1 مليار درهم، بنهاية الأسبوع الماضي.

وسجلت تداولات الأسواق المالية المحلية بنهاية الجلسة تراجعاً واضحاً في قيمة السيولة، لتنهي الجلسة على تداولات بقيمة لم تتجاوز الـ 676 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو الأسواق على 495 مليون سهم، من خلال تنفيذ 6872 صفقة.

وارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية 0.34% ليغلق عند مستوى 4653 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 233 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 147 مليون سهم، من خلال تنفيذ 1780 صفقة، فيما تم التداول خلال الجلسة على 34 سهماً، ارتفع منها 12 سهماً، وتراجعت أسعار 10 أسهم، فيما ثبتت أسعار 12 سهماً عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، على تراجع طفيف بلغت نسبته 0.33% مسجلاً مستوى 3633 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 442 مليون درهم، بعدما تعامل مستثمرو السوق على أكثر من 348 مليون سهم، عبر إبرام 5092 صفقة، فيما تم التداول على 31 ورقة مالية، ارتفعت منها 10 أسهم، وتراجعت أسعار 16 سهماً، فيما ثبتت أسعار 5 أسهم عند الإغلاق السابق. ... المزيد
     
 

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