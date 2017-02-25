«شاومي» تطلق في الإمارات 3 هواتف ذكية جديدة



تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017 دبي (الاتحاد) أطلقت شركة شاومي، ثلاثة من هواتفها الذكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم خلال الحدث، الذي جرى تنظيمه في دبي مؤخراً،الإعلان عن الهواتف الذكية ليتم عرضها للمستهلكين بدءاً من شهر مارس في الإمارات العربية المتحدة عبر سلسلة من متاجر التجزئة الكبرى. ووفقاً لإستراتيجية شاومي، تمّ طرح الهواتف بأسعار معقولة في متناول الجميع، إذ يبلغ سعر MI MIX 2.999 درهم وRedmi Note 4 يبدأ بسعر 659 درهماً وRedmi 4A بـ389 درهماً. وقال وانج شيانج، نائب الرئيس التنفيذي الأول لشركة شاومي: « نثق بأن تلك الهواتف ستكون الخيار الأفضل والأنسب للمستهلكين على مستوى المنطقة. لقد عكفت شاومي خلال السنوات القليلة الماضية على تطوير عدد لا محدود من الميزات والتحسينات التي من شأنها أن تغير طريقة استخدام الهواتف عند المستخدمين، إلى جانب النهوض بها إلى مستويات متقدمة. وقد جمعت شاومي بين التصميم المبتكر والتقنيات المتطورة والجودة العالية تماشياً مع رؤيتها المتمثلة في إنتاج هاتف ذكي ذي مواصفات عالمية وبأسعار معقولة».