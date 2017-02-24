«هواوي» تخصص %10 من إيراداتها على البحوث والتطوير

دبي (الاتحاد)

استثمرت «هواوي» أكثر من 10% من إجمالي إيراداتها على عمليات البحوث والتطوير العام الماضي، وأسهم أكثر من 80 ‬ألف موظف ‬في ‬هذه ‬الجهود ، ‬أي ‬نحو ‬45% ‬من ‬إجمالي ‬القوى ‬العاملة ‬في «‬هواوي»، حسب وانغ تشينغدونج، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» في دولة الإمارات العربية المتحدة‬.

‬وقال في بيان، بمناسبة فوز الشركة ‬بجائزة ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬لابتكار ‬الأعمال، ‬في ‬دورتها ‬الأولى، ‬عن ‬فئة ‬الخدمات، إن إجمالي ‬نفقات ‬الشركة ‬على ‬الأبحاث ‬والتطوير بلغ ‬نحو ‬9.2 ‬مليون ‬دولار، ‬بما ‬يزيد ‬على ‬15.1% ‬من ‬إجمالي ‬الإيرادات، ‬وبلغ ‬إجمالي ‬الإنفاق ‬على ‬الأبحاث ‬والتطوير ‬نحو ‬139 ‬مليون ‬خلال ‬العقد ‬الماضي‬.

وأكد تشينغدونج، أن شركة «هواوي» تمكنت من النهوض سريعاً في عالم تصنيع الهواتف المحمولة والذكية لاتخاذها سياسة تعتمد على تشجيع الابتكار والإبداع في منتجاتها، مشيراً إلى أن الشركة استفادت من بيئة الأعمال التنافسية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وما تقدمه من تسهيلات وحوافز للشركات ولعالم الأعمال.