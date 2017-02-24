«هواوي» تخصص %10 من إيراداتها على البحوث والتطوير

دبي (الاتحاد)
استثمرت «هواوي» أكثر من 10% من إجمالي إيراداتها على عمليات البحوث والتطوير العام الماضي، وأسهم أكثر من 80 ألف موظف في هذه الجهود ، أي نحو 45% من إجمالي القوى العاملة في «هواوي»، حسب وانغ تشينغدونج، الرئيس التنفيذي لشركة «هواوي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال في بيان، بمناسبة فوز الشركة بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم لابتكار الأعمال، في دورتها الأولى، عن فئة الخدمات، إن إجمالي نفقات الشركة على الأبحاث والتطوير بلغ نحو 9.2 مليون دولار، بما يزيد على 15.1% من إجمالي الإيرادات، وبلغ إجمالي الإنفاق على الأبحاث والتطوير نحو 139 مليون خلال العقد الماضي.
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