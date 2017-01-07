أرجوحتا ابنتي أوباما تغادران البيت الأبيض أيضاً

واشنطن (أ ف ب)

أرجوحتا ابنتي الرئيس باراك أوباما ماليا وساشا، اللتان كانتا منصوبتين في حدائق البيت الأبيض قرب المكتب البيضوي سحبتا من المكان مع اقتراب موعد مغادرة العائلة للمقر الرئاسي. وتتضمن فسحة اللعب أرجوحتين ومزلاقاً وحبال تسلق، وقد أقيمت قبل ثماني سنوات بعيد انتقال باراك وميشال أوباما وابنتيهما وكانتا يومها في سن العاشرة والسابعة، إلى المقر الرئاسي الأميركي.

وأعطيت هذه الألعاب إلى جمعية خيرية محلية، على ما أوضحت الرئاسة الأميركية. وتغادر الشابتان مع والديهما البيت الأبيض في 20 يناير، عند تسلم دونالد ترامب مقاليد السلطة في الولايات المتحدة.