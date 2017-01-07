  • السبت 09 ربيع الآخر 1438هـ - 07 يناير 2017م

أرجوحتا ابنتي أوباما تغادران البيت الأبيض أيضاً
حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017

واشنطن (أ ف ب)

أرجوحتا ابنتي الرئيس باراك أوباما ماليا وساشا، اللتان كانتا منصوبتين في حدائق البيت الأبيض قرب المكتب البيضوي سحبتا من المكان مع اقتراب موعد مغادرة العائلة للمقر الرئاسي. وتتضمن فسحة اللعب أرجوحتين ومزلاقاً وحبال تسلق، وقد أقيمت قبل ثماني سنوات بعيد انتقال باراك وميشال أوباما وابنتيهما وكانتا يومها في سن العاشرة والسابعة، إلى المقر الرئاسي الأميركي.

وأعطيت هذه الألعاب إلى جمعية خيرية محلية، على ما أوضحت الرئاسة الأميركية. وتغادر الشابتان مع والديهما البيت الأبيض في 20 يناير، عند تسلم دونالد ترامب مقاليد السلطة في الولايات المتحدة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!
نعم
لا