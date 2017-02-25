«كافوتيك».. 45 مليون درهم عقوداً لتوريد أنظمة متطورة ي خدمة الطائرات

دبي (الاتحاد)

أعلنت المجموعة الهندسية العالمية، كافوتيك عن فوزها بعقود جديدة بقيمة 44.86 مليون درهم لتوريد أنظمتها المتطورة لخدمة الطائرات لعدد من المطارات العالمية الكبرى في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية. وتعكس العقود الجديدة التي فازت بها كافوتيك خلال الشهرين الماضيين، مدى الإقبال العالمي الكبير على أنظمة وحلول الشركة المتكاملة لخدمة الطائرات، حسب بيان أمس.

وقال يورجين سترومر، الرئيس التنفيذي للعمليات، وحدة المطارات والصناعة في كافوتيك:«في ظل توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بتسلم شركات الطيران العالمية لنحو 1700 طائرة جديدة في العام 2017، ونمو حركة السفر الجوي العالمية بنسبة سنوية تقدر بنحو 3.7%، يسعى مشغلو المطارات للبحث عن سبل جديدة لتخفيف الازدحامات وخدمة الطائرات بكفاءة، حيث تسهم حلول كافوتيك في تخفيض زمن خدمة الطائرات عبر دمج جميع الخدمات والمرافق في حل واحد، مثل فتحات pop-up لخدمة الطائرات».

من جانبه قال جاري ماثيوز، مدير وحدة المطارات في كافوتيك:«نشهد تنامياً كبيراً في الطلب على حلول وأنظمة كافوتيك لخدمة الطائرات من مختلف المطارات العالمية، وهو القطاع الذي سنواصل التركيز عليه».

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، فازت كافوتيك بعقد متكامل لتصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل أنظمة Super Cool DX Pre-conditioned Air لتبريد مقصورات الطائرات في مبنى الكونكورس سي في مطار دبي الدولي.

وفي الولايات المتحدة الأميركية، تتضمن عقود كافوتيك الجديدة توريد أنظمة تزويد الطائرات بالوقود في مطار لويس أرمسترونج أورليانز الدولي، ومطار سياتل-تاكوما الدولي، ومطار دالاس/‏‏فورت ورث الدولي، ومطار لاجوارديا.

وفي المملكة المتحدة، نجحت كافوتيك في الفوز بعقد كبير لتوريد حلول تزويد الطائرات، ومن المقرر الانتهاء من المشروع خلال الربع الثالث من 2017.