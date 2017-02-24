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بمشاركة كبريات شركات السياحة والفندقة

مهرجان «استكشف كيرالا» ينطلق في أبوظبي
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تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك العديد من شركات السياحة والفنادق والمنتجعات من ولاية كيرالا في مهرجان «استكشف كيرالا» للسياحة والسفر، في المشرف مول في العاصمة أبوظبي.

افتتح المهرجان الذي يستمر أربعة أيام سلطان حمد المطوع الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، ونافديب سينغ سوري، سفير الهند لدى الإمارات العربية المتحدة، وفي ناندا كومار، مسؤول الاتصال والعلاقات العامة في مجموعة اللولو، وبيجو كوتاراثيل، أمين سر الشؤون الإعلامية في مجموعة اللولو العالمية وعدد من كبار المسؤولين.

وفي كلمته الافتتاحية أعرب الظاهري عن اهتمامه بالترويج لمثل هذه الفعاليات السياحية التي من شأنها أن تعزز التواصل بين الشعبين وترسيخ أواصر العلاقة التاريخية بين البلدين. وأردف قائلاً: «إن هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة تعتزم تنظيم فعاليات سياحية مماثلة في الهند لجذب المزيد من السياح الهنود إلى الإمارة، ومن المتوقع إطلاق أولى هذه الفعاليات في لولو مول في كوتشي في ولاية كيرالا في المستقبل القريب.

فيما أشاد السفير الهندي بفكرة إجراء مثل هذه الفعاليات السياحية في العاصمة أبوظبي، والتي من المتوقع أن تجذب المزيد من السياح العرب إلى ولاية كيرالا وأجزاء أخرى من الهند. وأضاف أن على الولايات الهندية الأخرى القيام بإجراء مثل هذه الفعاليات السياحية لجذب عدد كبير من الزوار.

وصاحب إطلاق الحملة تقديم عروض راقصة تصور الفن والتراث التقليدي في ولاية كيرالا والتي استقطبت حشداً كبيراً من الجماهير الذين أعربوا عن استمتاعهم بهذه العروض الفلكلورية، كما سيتم تنفيذ العديد من الفقرات والعروض الفنية من ولاية كيرالا طوال أيام الحملة. ... المزيد
     
 

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