أبوظبي (الاتحاد)
حلت مجموعة لولو العالمية، وشركة ماجد الفطيم القابضة، على قائمة أكبر 250 شركة بيع بالتجزئة في العالم، وفقاً لتقرير صادر عن شركة ديلويت العالمية.
وأظهر التقرير الصادر بعنوان «قطاع البيع بالتجزئة لعام 2017: فن التعامل مع المستهلك»، بأن أكبر 250 شركة بيع بالتجزئة في العالم قد حققت عائدات بقيمة 4,31 تريليون دولار خلال السنة المالية 2015، أي بنسبة نمو مركبة قدرها 5.2%.
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ومن جانبه، قال هيرفيه بالانتين، الشريك المسؤول عن قطاع الشركات الاستهلاكية في ديلويت الشرق الأوسط: «ما زالت منطقة الشرق الأوسط وجهة تستقطب اهتمام شركات البيع بالتجزئة، مع تصنيف ثلاث من شركات البيع بالتجزئة، وهي اللولو وماجد الفطيم وصافولا السعودية، من بين أكبر 250 شركة في العالم، وكان كل من معدل نمو منطقة أفريقيا والشرق الأوسط معاً البالغ 19.1%، بالإضافة إلى نسبة 5.8% من هامش صافي الربح الأعلى من بين المناطق الجغرافية الخمس، خلال السنة المالية 2015.
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