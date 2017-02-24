دبي (وام)

أشاد منتدى «الحلول الذكية لخدمات المشتركين» في دول مجلس التعاون، بالنتائج الإيجابية المترتبة على اعتماد هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركتي أبوظبي والعين للتوزيع التابعتين لها مشروع القراءة والتحكم عن بعد بالعدادات الذكية وبنجاح مبادرة «التوصيل الذكي» للكهرباء.

أقيم الملتقى برعاية معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة في قاعة العين في مركز دبي التجاري، على هامش معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للكهرباء مؤخراً، بحضور ممثلين عن وزارات وهيئات المياه والكهرباء في الدولة والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.

وناقش تجربة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومشاريعها الناجحة في خدمات المشتركين، من خلال ورقتي العمل «مشروع القراءة والتحكم بالعدادات الذكية عن بعد» التي قدمها أحمد العامري رئيس شعبة نظم العدادات في شركة العين للتوزيع وورقة عن مبادرة «التوصيل الذكي» الخاص لمشروع توصيل خدمات المياه والكهرباء قدمها عبدالله الكثيري في دائرة خدمة العملاء في شركة أبوظبي للتوزيع.

وقال أحمد العامري في ورقته، إن مشروع القراءة والتحكم بالعدادات الذكية عن بعد ذو بُعد استراتيجي، وله تأثير واسع النطاق على دعم تحقيق رؤية الإمارة فيما يتصل بتعزيز كفاءة وفعالية البنية التحتية لقطاع الماء والكهرباء.

وقدم عبدالله الكثيري ورقة علمية أخرى تحت عنوان مبادرة «التوصيل الذكي» الخاص لمشروع توصيل خدمات المياه والكهرباء عبر نظام توثيق الإيجاري.