الفجيرة.. محطة لتوليد الكهرباء في الطويين بتكلفة 30 مليون درهم

السيد حسن (الفجيرة)
افتتح محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أمس، محطة الطويين الجديدة في الفجيرة التي تخدم المنطقة وعدداً من المناطق المتاخمة لها، بطاقة تبلغ 75 ميجا فولت، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليون درهم.
وقال صالح في مؤتمر صحفي عقب الافتتاح : إن المحطة الجديدة تخدم المباني السكنية والتجارية الحالية والمستقبلية في مناطق الطويين وأذن وحبحب، كما تسهم في تخفيف الأحمال عن محطة أذن وغوب وشاجي، خاصة أنها ستربط بثلاث دوائر جهد 33 كيلو فولت من محطة الطويين ترانسكو، وذلك لضمان استمرارية وكفاءة الطاقة للمحطة الجديدة.
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وقال : سيتم إقرار مشاريع جديدة لتحلية المياه ضمن الخطة المستقبلية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم، في إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة، ومن المقرر أن تغطي المحطات الجديدة لتحلية المياه الحاجة الفعلية للمناطق وتتماشى من الزيادة في عدد السكان والمشاريع التطويرية الجديدة، وذلك حتى العام 2036، حيث سيتم ضخ ما يزيد على 150 مليون جالون من المياه المحلاة مع بدء عمل تلك المحطات الجديدة.
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وذكر أن هناك خطة حالياً، ستقوم الهيئة بتنفيذها للتقليل من نسبة الأخطاء في قراءة العدادات في البيوت والبنايات السكنية وغيرها، مضيفاً: بدأنا في مرحلة تغيير العدادات الكهربائية الحالية بعدادات أخرى حديثة وأكثر دقة في القراءة، بما نضمن معه عدم وقوع أخطاء بمساعدة قارئي العدادات الحاليين.
قال إن الهيئة أوقفت ابتداء من شهر فبراير الجاري، إصدار الفاتورة التقليدية، وتم استبدالها بفاتورة أخرى خضراء، تمهيداً لوقف الفاتورة الورقية تماماً، خلال مارس المقبل.