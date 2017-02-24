الفجيرة.. محطة لتوليد الكهرباء في الطويين بتكلفة 30 مليون درهم

السيد حسن (الفجيرة)

افتتح محمد صالح مدير عام الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أمس، محطة الطويين الجديدة في الفجيرة التي تخدم المنطقة وعدداً من المناطق المتاخمة لها، بطاقة تبلغ 75 ميجا فولت، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 30 مليون درهم.

وقال صالح في مؤتمر صحفي عقب الافتتاح : إن المحطة الجديدة تخدم المباني السكنية والتجارية الحالية والمستقبلية في مناطق الطويين وأذن وحبحب، كما تسهم في تخفيف الأحمال عن محطة أذن وغوب وشاجي، خاصة أنها ستربط بثلاث دوائر جهد 33 كيلو فولت من محطة الطويين ترانسكو، وذلك لضمان استمرارية وكفاءة الطاقة للمحطة الجديدة.

وأضاف أن محطة الطويين، هي إحدى المحطات الفرعية الجديدة قيد التنفيذ في إمارة الفجيرة، حيث من المقرر إدخالها للخدمة تباعاً خلال العام الجاري، مشيراً إلى وجود خطة ليصل عدد المحطات الجديدة إلى 14 محطة مع نهاية شهر مايو المقبل.

وقال : سيتم إقرار مشاريع جديدة لتحلية المياه ضمن الخطة المستقبلية، بتكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم، في إمارات عجمان وأم القيوين والفجيرة، ومن المقرر أن تغطي المحطات الجديدة لتحلية المياه الحاجة الفعلية للمناطق وتتماشى من الزيادة في عدد السكان والمشاريع التطويرية الجديدة، وذلك حتى العام 2036، حيث سيتم ضخ ما يزيد على 150 مليون جالون من المياه المحلاة مع بدء عمل تلك المحطات الجديدة.

ولفت إلى وجود خطة شاملة للاعتماد على الطاقة الشمسية في توفير بعض الاحتياجات الملحة من الطاقة النظيفة ، مؤكداً أن الهيئة لا يمكن أن تعتمد بشكل مطلق في مواقعها على الطاقة الشمسية، لعوامل فنية خارجة على إرادة الهيئة، وكشف أن أول مشروع ستقوم الهيئة بتنفيذه خلال العام الجاري، سيكون محطة متطورة للطاقة الشمسية لتوفير 200 ميجا وات من الطاقة.

وذكر أن هناك خطة حالياً، ستقوم الهيئة بتنفيذها للتقليل من نسبة الأخطاء في قراءة العدادات في البيوت والبنايات السكنية وغيرها، مضيفاً: بدأنا في مرحلة تغيير العدادات الكهربائية الحالية بعدادات أخرى حديثة وأكثر دقة في القراءة، بما نضمن معه عدم وقوع أخطاء بمساعدة قارئي العدادات الحاليين.

قال إن الهيئة أوقفت ابتداء من شهر فبراير الجاري، إصدار الفاتورة التقليدية، وتم استبدالها بفاتورة أخرى خضراء، تمهيداً لوقف الفاتورة الورقية تماماً، خلال مارس المقبل.