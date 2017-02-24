حاكم الشارقة يحضر الملتقى الدولي الثاني في الفقه المصرفي الإسلامي

الشارقة (الاتحاد)

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة ، انطلاق فعاليات الملتقى الدولي الثاني في الفقه المصرفي الإسلامي الذي أقيم أمس في جامعة الشارقة فرع خورفكان.

وفور وصول صاحب السمو حاكم الشارقة راعي الحفل الذي استقبل بالحفاوة والترحيب، انطلقت فعاليات الملتقى بكلمة للدكتور إبراهيم علي المنصوري مدير مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى قال فيها: منذ اليوم الأول لافتتاح مركز الشارقة الإسلامي لدراسة الاقتصاد والتمويل في الجامعة ونحن نسعى نحو تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ألا وهي العناية بالاقتصاد الإسلامي ونشر الفكر الاقتصادي.

وتابع أن اللجنة العلمية للملتقى قامت باختيار أوراق العمل التي ستقدم من الخبراء في مجال الفقه المصرفي الإسلامي الذين لهم الباع الطويل والخبرة العلمية وقد تم اختيار الأوراق بعناية وحرص لتلامس الواقع المعمول، وما هو مأمول من كل المعنيين بهذه الصناعة.

ويتضمن الملتقى عرض عدة أوراق بحثية: الورقة الأولى من الجلسة الأولى تتناول دور دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي في دولة الإمارات في نشر الفقه المصرفي الإسلامي، أما الورقة الثانية فتتناول مشاريع ومبادرات المؤسسات الدينية والتعليمية في المملكة العربية السعودية ، وتعرض الورقة الثالثة مشاريع ومبادرات المؤسسات الدينية والتعليمية في المملكة الهاشمية ، وتتطرق الورقة الرابعة إلى الدور الذي تقوم به دائرة الشؤون الإسلامية في إمارة الشارقة في نشر الفقه المصرفي والإسلامي وتختم فعاليات الملتقى بورقة تتناول الدور المطلوب والتطلعات المستقبلية للمؤسسات الدينية والتعليمية في نشر الفقه المصرفي الإسلامي وماهي مشروعات البنية التحتية له.