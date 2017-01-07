«داليدا» في ختام «أسوان الدولي لأفلام المرأة»

القاهرة (رويترز)
قالت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة أمس، إنها اختارت الفيلم الفرنسي-الإيطالي «داليدا»، ليعرض في حفل ختام المهرجان يوم 26 فبراير المقبل. الفيلم إنتاج 2016 وناطق بالفرنسية، وهو مأخوذ عن قصة حياة المغنية الإيطالية-المصرية الراحلة داليدا التي نالت شهرتها في ستينيات القرن الماضي.
وتجسد عارضة الأزياء، والممثلة الإيطالية سفيفا ألفيتي دور البطولة في الفيلم الذي كتبته وأخرجته الفرنسية ليزا أزويلوس.
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وأضاف، «تم توجيه الدعوة لبطلة الفيلم ومخرجته وشقيق الفنانة الراحلة داليدا لحضور حفل الختام، وسيتم عقد مؤتمر صحفي لهم».
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وتقام الدورة الأولى لمهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في الفترة من 20 إلى 26 فبراير المقبل. وتتولى الممثلة المصرية إلهام شاهين الرئاسة الشرفية للمهرجان.
وكانت إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق اختيار الفيلم المصري «ليلى بنت الصحراء» إنتاج عام 1937 من بطولة وإخراج بهيجة حافظ للعرض في حفل الافتتاح.