فاطمة ناصر..متمردة في «اختيار إجباري»

سعيد ياسين (الاتحاد)

أبدت الفنانة التونسية فاطمة ناصر سعادتها بردود الفعل الطيبة التي تتلقاها حول دورها في مسلسل «اختيار إجباري» الذي يعرض حالياً على شاشة قنوات dmc المصرية وتشارك في بطولته أمام كريم فهمي وخالد سليم، وتواصل فيه حضورها في الدراما المصرية بعد أن شاركت مؤخراً في مسلسلات «الخروج» و«نصيبي وقسمتك» و«بعد البداية» و«مولانا العاشق» و«الصفعة» وغيرها.

وقالت إن أحداث المسلسل تدور في إطار اجتماعي تشويقي، مستعرضاً تأثير تكنولوجيا التواصل الاجتماعي والإنترنت على أدق تفاصيل الحياة اجتماعياً وإنسانياً وأخلاقياً وتربوياً، وأشارت إلى أنها تجسد في الأحداث شخصية فتاة متمردة على كل ما حولها، وكشفت عن أن شخصيتها ستتضح تفاصيلها أكثر في الجزء الثاني، حيث ستكون سبباً في خروج كريم فهمي من أزمته.

وعن تعاونها الأول مع ابن بلدها المخرج التونسي مجدي سميري، قالت إنه من المخرجين الموهوبين الواعدين، ورحبت بتكرار التعاون معه مستقبلاً، كما تحدثت بسعادة عن تعاونها للعام الثاني على التوالي مع شركة الإنتاج التي قدمت معها في رمضان الماضي مسلسل «الخروج» وكانت فيه ضيفة شرف، وحققت من خلال دورها ردود فعل طيبة.

وبالنسبة لدورها في فيلم «روج» الذي شاركت فيه مؤخراً، أوضحت أنها تحمست للمشاركة فيه لبساطته وأحداثه التراجيدية وابتعاده عن القضايا المعقدة، بالإضافة إلى شخصية «وفاء» التي لمست قلبها رغم أنها لا تشبهها، ولكنها انجذبت إلى مشاعرها وأحاسيسها كونها إنسانة بسيطة ومعطاءة وحالمة.

أما عن مسلسل «نصيبي وقسمتك» الذي يعرض حالياً، فأشارت إلى أنها رغم مشاركتها في حلقتين فقط، هما «هناء وشريف» و«قال جاني بعد يومين» إلا أنها عاشت تجربة ممتعة بالنسبة لها، واستمتعت بالعمل مع الفنان هاني سلامة.

وأشادت بفناني تونس الذين زاد عددهم في مصر مؤخراً، وأوضحت أن خطتها تهدف للمشاركة في العمل الجيد أياً كان وجوده بأي دولة عربية، خصوصاً وأنها لا تستطيع الاستغناء عن تونس ولا عن جمهورها هناك، وحبها للتواجد في السينما والدراما التونسية، كما حدث مؤخراً حين شاركت في فيلمي «حرة» و«أمواج متلاطمة».

وأكدت أنها تنزعج بسبب حصر المخرجين لها في الأدوار الجريئة، وقالت إنها رفضت مؤخراً العديد من الأدوار التي تتضمن مشاهد جريئة، لان سيناريوهاتها لم تقنعها، وأنها وافقت على تقديم عملين احتويا على مشاهد جريئة، لاقتناعها التام بالدورين، وبضرورة وجود المشاهد.