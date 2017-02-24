عبد الله صالح: أفلام الشباب.. «شهادة ميلاد» للسينما الإماراتية

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أكد الممثل الإماراتي عبد الله صالح أن أفلام الشباب هي مستقبل السينما الإماراتية، لافتاً إلى أن الموجة الجديدة التي شهدتها الأفلام السينمائية كانت بلمسة شبابية مليئة بالأفكار الجديدة والطموحات التي من شأنها أن تجعل هذا الجيل بمثابة الميلاد الحقيقي للسينما الإماراتية التي أصبحت تنافس في هذه الأيام السينمات العربية والعالمية الشهيرة بفضل الطاقات والإبداعات الجديدة التي تبحث عن التميز والتفرد في عالم «الفن السابع».

وأشار إلى أنه كان من أوائل المتابعين للشباب والدماء الجديدة في عالم السينما، منذ أن أطلق في الإمارات مسابقة أفلام من الإمارات، التي كانت البوابة الرئيسة لعرض أعمالهم السينمائية القصيرة التي لم تتعد 5 دقائق، إلى أن استطاعوا مع مرور السنوات وزيادة الخبرات تنفيذ أعمال روائية طويلة تكون منافساً قوياً للأعمال السينمائية الأخرى.

تطور ملحوظ

عبد الله صالح الذي يشارك حالياً في بطولة الفيلم الشبابي الجديد «ضاعن وفلونة» مع المخرج الشاب راكان والممثل الصاعد أحمد صالح الذي يصور في أبوظبي، قال «الحركة السينمائية الإماراتية شهدت تطوراً بفضل وعي المؤسسات والجهات المعنية بالفن والشركات الإنتاجية الداعمة للشباب، التي أعطتهم الدافع للخروج من نطاق أفلام الـ4 دقائق، إلى تنفيذ أعمال سينمائية روائية طويلة».