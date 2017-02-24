روجينا تعيش الرعب والتشويق في «كفر دلهاب»

سعيد ياسين (القاهرة)

أكدت الممثلة روجينا أنها تراهن على شخصيتها في مسلسل «كفر دلهاب» الذي تواصل تصويره حالياً وتشارك في بطولته أمام يوسف الشريف ومحمد رياض، خصوصاً أنها قامت بالتحضير جيداً للشخصية التي تتقمصها في الأحداث، كما بذلت مجهوداً نفسياً في معايشتها، ولفتت إلى أنها رغم قلقها الشديد من ردود أفعال الجمهور على الشخصية، إلا أن لديها أملا كبيرا في تقبل الجمهور لها، ولدوافعها في العمل الذي ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتشويق، ويظهر كعمل أسطوري، وأبدت سعادتها بالتعاون للمرة الأولى مع يوسف الشريف الذي حققت أعماله في السنوات الأخيرة نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً، كما حدث مع مسلسلات «القيصر، لعبة إبليس، الصياد، اسم مؤقت».

وعن دورها في مسلسل «الطوفان» الذي تشارك في بطولته أمام محمود عبدالمغني وكندة علوش قالت إن المسلسل مأخوذ عن الفيلم الذي حمل الاسم نفسه وعرض 1985، وقام ببطولته محمود عبدالعزيز وفاروق الفيشاوي وسمية الألفي، وأوضحت أن الأحداث تدور في إطار اجتماعي تراجيدي إنساني، ويتناول قضية في غاية الأهمية تتمثل في ضرورة التمسك بالأرض، وعدم التفريط فيها أمام الإغراءات المادية أو المعنوية، وأكدت أنها حرصت على عدم مشاهدة الفيلم حتى لا تتأثر بأحداثه، خصوصاً أن المخرج أكد لها أن القضية الرئيسية في المسلسل مختلف تماماً عن الفيلم.

وبخصوص دورها في فيلم «هروب اضطراري» الذي تشارك في بطولته أمام أحمد السقا وغادة عادل أوضحت أنها تعود من خلاله إلى السينما بعد غياب منذ مشاركتها عام 2010 في بطولة فيلم «محترم إلا ربع» أمام محمد رجب، حيث تجسد شخصية مهمة في الفيلم الذي يدور حول مقتل أحد رجال الأعمال، وتشير أصابع الاتهام إلى اثنين من الشخصيات التي تربطها علاقة به، مما يضطرهما للهرب لتبدأ رحلة البحث عنهما. وتتمنى روجينا استكمال عرض مسرحية «أهلا رمضان» التي حققت عند عرضها طوال الشهور الماضية نجاحاً كبيراً وإيرادات عالية، وتشارك في بطولتها أمام محمد رمضان الذي تعاونت معه خلال شهر رمضان الماضي في مسلسل «الأسطورة»، وتوقف عرضها. وتواصل الفنانة روجينا حضورها في الدراما التلفزيونية التي تعرض خلال شهر رمضان المقبل، حيث شاركت في السنوات الماضية في عدد من المسلسلات المهمة، منها «الأسطورة» و«الطبّال» و«بعد البداية» و«حالة عشق» و«بين السرايات» و«كلام على ورق» و«نقطة ضعف» و«حكاية حياة» و«ورد وشوك» بمشاركة غرام سعد، وقدمت من خلالها أدواراً تنوعت بين الخير والشر والمركبة والبسيطة، وهو ما أثقل تجربتها الفنية.