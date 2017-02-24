روجينا تعيش الرعب والتشويق في «كفر دلهاب»

سعيد ياسين (القاهرة)
أكدت الممثلة روجينا أنها تراهن على شخصيتها في مسلسل «كفر دلهاب» الذي تواصل تصويره حالياً وتشارك في بطولته أمام يوسف الشريف ومحمد رياض، خصوصاً أنها قامت بالتحضير جيداً للشخصية التي تتقمصها في الأحداث، كما بذلت مجهوداً نفسياً في معايشتها، ولفتت إلى أنها رغم قلقها الشديد من ردود أفعال الجمهور على الشخصية، إلا أن لديها أملا كبيرا في تقبل الجمهور لها، ولدوافعها في العمل الذي ينتمي لنوعية أعمال الرعب والتشويق، ويظهر كعمل أسطوري، وأبدت سعادتها بالتعاون للمرة الأولى مع يوسف الشريف الذي حققت أعماله في السنوات الأخيرة نجاحاً جماهيرياً ونقدياً كبيراً، كما حدث مع مسلسلات «القيصر، لعبة إبليس، الصياد، اسم مؤقت».
وعن دورها في مسلسل «الطوفان» الذي تشارك في بطولته أمام محمود عبدالمغني وكندة علوش قالت إن المسلسل مأخوذ عن الفيلم الذي حمل الاسم نفسه وعرض 1985، وقام ببطولته محمود عبدالعزيز وفاروق الفيشاوي وسمية الألفي، وأوضحت أن الأحداث تدور في إطار اجتماعي تراجيدي إنساني، ويتناول قضية في غاية الأهمية تتمثل في ضرورة التمسك بالأرض، وعدم التفريط فيها أمام الإغراءات المادية أو المعنوية، وأكدت أنها حرصت على عدم مشاهدة الفيلم حتى لا تتأثر بأحداثه، خصوصاً أن المخرج أكد لها أن القضية الرئيسية في المسلسل مختلف تماماً عن الفيلم.
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