التاكسي المائي.. متعة تربط مرافق «ياس» السياحية

نسرين درزي (أبوظبي)

لا تقتصر خدمات الواجهة البحرية لجزيرة ياس على العبارات السياحية واليخوت الفارهة عند رصيف المارينا، وإنما تتوغل إلى أفكار أكثر تنوعاً. وجديدها للموسم الحالي إطلاق خدمة التاكسي المائي الذي ينقل الزوار من وإلى مرافقها الترفيهية عبر محطات مختلفة في أبوظبي. ومع هذه المبادرة اللافتة يستكمل مشهد الضيافة الراقية على الجزيرة بدءاً من اللحظة الأولى للإبحار بعيداً عن عناء القيادة. أما المهتمون باستكشاف المزيد من جماليات الأجواء البحرية لجزيرة ياس فلهم أن يختاروا الرحلات الممتدة على مسارات أوسع والتي تنظمها قوارب «جالبوت».

5 نجوم

من 1321 راكباً استخدموا قوارب «جالبوت» عام 2015 إلى 4646 راكباً عام 2016 ارتفع عدد المستفيدين من وسائل النقل البحري الداخلي، ما شجع القائمين على تطوير جزيرة ياس لأن يخطوا خطوات متقدمة لإضافة المزيد من هذه الخدمات. وجاءت الفكرة باستحداث مفهوم التاكسي المائي الذي يسهل إمكانية الوصول إلى المرافق الرئيسة على الجزيرة ويربط بين مناطق الجذب فيها وبين مدينة أبوظبي. مع الإضاءة على ما توفره هذه الوسائل من تجارب متفردة وممتعة للمقيمين والزوار في آن.

وتعد خدمات النقل المائي الجديدة مناسبة للجميع إذ توفر من خلال مسار مائي واسع مشاهدات جديدة ولافتة لأبوظبي. وتقدم بتكلفة مقبولة فرصة للتنقل بين معلم وآخر بأسلوب متفرد ومسل بعيداً عن زحمة السير ولاسيما خلال الاحتفالات الموسمية والفعاليات الكبرى. وخلال جولة ميدانية من داخل عبارة جالبوت التي تتعاون مع التاكسي المائي لنقل الركاب، تتضح رفاهية الخدمات المتوفرة والتي تضاهي فنادق الـ5 نجوم. إذ تتميز رحلاتها متعددة الوجهات بإتاحتها الفرصة لاستكشاف المعالم البارزة في العاصمة وعلى جزيرة ياس. وهي تنطلق من عدة محطات بينها فندق أبراج الاتحاد - جميرا، مركز أبوظبي مول ومرسى ياس وفندق فيرمونت باب البحر.