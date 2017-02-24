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تمنحه ملامح «نفرتيتي» في 60 دقيقة

تقنية «ثورية» تشد الوجه من دون جراحة
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تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017

نسرين درزي (أبوظبي)

إخفاء علامات الكبر في الوجه، والتي قد لا يكون لها علاقة مباشرة بالتقدم في السن، من أكثر الأمور التي تشغل المرأة الطامحة لإطلالة جذابة. ومع تطور تقنيات التجميل بلا عمليات بات من الممكن شد الوجه بلا جراحة، وخلال جلسة واحدة لا تتعدى مدتها 60 دقيقة.

وعن فعالية شد الوجه بالخيوط، قالت الدكتورة هالة حشاد، أخصائية جلدية وتجميل من عيادة «كلينيكا جويل» بأبوظبي، إن من علامات جمال الوجه أن يكون محدد الملامح، وخصوصاً الخدين والفكين، وهو ما يسمى بـ«إطلالة نفرتيتي». وأضافت أن تقنية الخيوط الدقيقة تطبق أيضا على الذقن الذي يحتاج في مواضع معينة إلى النحت بلا جراحة، ما يمنح الوجه شكلاً محدداً لا شوائب فيه. وأوضحت أن تقنية الشد بوساطة الخيوط تعمل كذلك على تحسين نوعية البشرة وتجميل لونها وعلاج المسام الظاهرة فيها.

وذكرت أنه إذا كان الوجه ممتلئاً والدهون تكسو منطقة أسفل الذقن، ما يسبب الظهور بعمر أكبر، فإن الحل بلا عملية جراحية بات متوافراً. وهذا ما تطمح إليه الكثير من السيدات اللاتي يرغبن بملامح شابة ومشرقة.

وعن التقنية المستخدمة بالتفصيل، أوضحت أنها تشمل إذابة الدهون بالحقن ثم استخدام جهاز «الألتيرا»، الذي يعمل على شد المنطقة المعالجة، وتنحيف الوجه لتظهر ملامحه بأفضل ما يكون. بعدها يتم تحديد خط الفك بالخيوط.

أما إذا كان الوجه مربعاً، تختلف الخطوات ويكون التركيز بداية على إبراز الذقن أولاً بواسطة «الفيلر»، ما يطوّل الوجه بشكل بسيط يؤدي المطلوب لنجاح المهمة. وبالنسبة للوجه البيضاوي الرفيع، فإن نحته يتطلب أيضاً استخدام «الفيلر» في مناطق معينة، وعندما تصبح الملامح متناسقة يبدأ النحت. ... المزيد
     
 

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