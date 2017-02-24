كيف نفسر حقيقة الموت للطفل؟

خورشيد حرفوش (القاهرة)

موقف شائك يتعرض له الآباء والأمهات عندما يحاول الطفل الصغير فهم حقيقة الموت. ماذا يمكن أن يقال له عندما يجد نفسه محاطاً بأجواء الحزن والبكاء والنحيب؟ ماذا يعني له أنه لم يعد يرى هذا الشخص المتوفى سواء كان أحد أفراد الأسرة أو الأقارب أو الجيران أو الأقران، ماذا يمكن أن يقال له عندما يشاهد مصادفة جنازة تعبر الشارع، ويسأل عما يرى؟

وقد يتهرب الآباء بإجابات تنطوي على مزيد من الغموض والالتباس لا سيما في ذهن الطفل قبل سن المدرسة.

ضبابية الفهم

تقول الخبيرة التربوية الدكتورة انتصار الحكيم إن الطفل الصغير يعيش حالة من الضبابية وعدم الفهم أمام الموت، فهو يجهل الإحساس بين ما هو واقعي وبين ما هو خيالي ما يجعله يعيش في قلق شديد عندما يواجه أمراً لا يعرفه، في الوقت الذي يتميز فيه بحب الاستطلاع، وقدر كبير من الحساسية المرهفة، وقدرة كبيرة أيضاً على التخيل، ويشعر بإحساس قوي بأنه يعتمد اعتماداً كلياً على والديه، ويخاف خوفاً شديداً من أي خطر عليهما. لأن ذلك الخطر قد يحتمل فقدانه أبيه أو أمه. لذلك فإن فكرة الذهاب بلا عودة إلى عالم آخر، تزلزل إحساس الطفل بالأمان، موضحة أن الطفل في أعوامه الستة الأولى يكون في مرحلة التطور الوجداني التي يطبق فيها كل شيء على نفسه سواء كان خيراً أم شراً. فعندما يشاهد إنساناً يقود سيارة أو طائرة فإنه تلقائياً يتخيل نفسه في مكانه، ويبدأ في تمثيل دور السائق. وعندما يرى إنساناً مقعداً فإنه يخاف وينزعج لأنه يتخيل نفسه هكذا. وعندما يسأل عن القبور ولماذا يتم بناؤها؟ يصطدم بأول تفسير للموت، وتكون أول أسئلته «هل ستموت أنت كذلك يا أبي؟»، و»هل تموت أمي؟»، ثم «هل سأموت أنا أيضاً؟»