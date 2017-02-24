عصا إلكترونية.. «سند» المكفوفين في الطريق

أشرف جمعة (أبوظبي)

نفذت مجموعة من طالبات كليات التقنية العليا بالشارقة مشروعاً لتطوير فكرة «العصا البيضاء» التي يستخدمها المكفوفون، يحمل اسم (العصا الإلكترونية) أو «i Cane»، والذي سعت من خلاله الطالبات لتقديم حلول تدعم استخدام المكفوفين للعصا البيضاء بشكل أفضل بحيث يضمن لهم مزيداً من الحماية ومن ثم الاعتماد على الذات، وذلك بأفكار مبتكرة يتبناها العديد من طلاب الجامعة في الإمارات بما يتماشى مع توجهات الدولة التي تحفز أبناءها على الابتكار.

أفكار جديدة

فريق عمل المشروع يتألف من الطالبات شيخة البشر وحصة الشرقي ومريم الريس يدرسن في تخصص هندسة إلكترونية، وقالت البشر: إنهن عملن على تقديم مشروع يحمل أفكاراً جديدة ومفيدة يمكن أن تخدم بعض فئات المجتمع الذين يحتاجون بالفعل إلى من يقدم إليهم لمسة جمالية تساعدهم على تخطي عقبات الحياة مبينة أن الفكرة أطلت في أذهان فريق العمل بعد أن التقين بإحدى الموظفات في بعض جهات العمل وهي من فئة المكفوفين أيضاً وتستخدم العصا البيضاء في أثناء تنقلها، وفي هذه اللحظة جرى حديث بين فريق العمل وبينها حول مدى احتياجاتها لهذه العصا ومن ثم تجربتها في العمل بهذا الشكل، وبعد الاستماع إلى رأيها وتوضيحها أن هذه العصا مهمة بالنسبة لفئة المكفوفين لكن العصا بحاجة إلى أن تكون أكثر فعالية وهو ما جعل فريق العمل من الطالبات يبحثن عن إمكانية تطوير العصا البيضاء، لأنه العصا العادية منها بها فقط حساسات لتنبيه المستخدم في حال وجود أي جسم أو عائق أمامه لحمايته من الاصطدام به.

نموذج مطور

وتذكر حصة الشرقي أن فريق عمل مشروع «العصا البيضاء الإلكترونية» عمل على تطوير هذه الفكرة ومن ثم تقديم نموذج مطور يتضمن إمكانات أخرى جديدة وذلك من خلال هذا المشروع الذي يحمل اسم العصا الإلكترونية أو «i Cane»، موضحة أن الفكرة قامت في الأساس على إضافة خاصية «GPS» وذلك لتحديد موقع الشخص، وكذلك إضافة خاصية «GSM» للتمكن من إرسال رسائل نصية «SMS»، حيث إنه من خلال هذه الخواص الإضافية وفي حال سقوط العصا من يد المكفوف أو سقوطه على الأرض وتعرضه لأي حادث، يرسل النظام المبرمج في العصا رسالة نصية لأحد الأشخاص من ذوي المكفوف تحدد موقعه بهدف التوجه لمساعدته، مشيرة إلى أنه يتم إضافة رقم هاتف أحد الأقرباء في النظام حتى يتمكن من إرسال نص الرسالة على الهاتف الذي تم إدخاله ضمن بيانات المكفوف.

بضغطة زر

وتلفت مريم الريس إلى أن العصا الجديدة تمتلك خاصية تحديد حالة الطقس من خلال زر يتم الضغط عليه، ويقوم بإبلاغ المكفوف صوتيا بالحالة التي عليها الطقس من حيث درجات الحرارة والرطوبة، وعما إذا كانت هناك أمطار أو ثمة احتمالية لسقوطها، موضحة أن فريق العمل من الطالبات قدمن نموذجاً للمشروع، وتم وضع الشرائح والأجهزة المضافة كافة في كرة صفراء في أعلى العصا، وأنه بإمكانهن تطوير شكل العصا من خلال استخدام معدات أصغر حجماً لتكون أكثر سهولة ويسرا في الحمل والتنقل.