أزياء تغازل الطبيعة بألوانها وخاماتها

أزهار البياتي (الشارقة)

تشكيلة جديدة من الأزياء الانسيابية المريحة أطلقتها المصممة الهندية ريتو كومار لموضة موسمي ربيع وصيف 2017، مقدمة نماذج مترفة من الملابس الجاهزة تتمتع بثراء الخامات وبهجة الألوان، مع خصوصية لناحية الشغل اليدوي والمطرزات التي ميزّت نمطها في التصميم.

منظور معاصر

واختارت كومار، للموسمين القادمين، منظوراً عصرياً لجماليات حياة البداوة، عاكسة شطحات لونية دافئة مستوحاة من ساعات الشفق وحب الانطلاق، مظهرة طبعات بديعة بأشكال جديدة ومختلفة في كل قطعة، لتركز على فولكلور «البانجارا» من حيث الزخارف المصغرة التي تنساب بنعومة مع الزهور الملكية علي مساحات القماش، مستثمرة خامة الساري الهندي التقليدي وفق مبتكرات جديدة، مصنّعة من نسيج الموز والصويا.

ويعد تراث «البانجارا» خطاً هندياً أصيلاً يستمد رسومه من العناصر التقليدية المعتادة لمفردات الطبيعة، لتنفذه مع بعض الطبعات البوهيمية والخطوط الانسيابية، التي تمنح من ترتديها شعوراً بالراحة والاسترخاء، فيما تلفها هالة غامضة من السحر الغجري، مع قفاطين تحمل عبق الشرق وثرائه الجميل.

الزهور الملكية

تميّزت التشكيلة الصيفية، بمجموعة من الملابس الخفيفة والأنيقة، مجسدة مفردات جمالية لثيمة البراعم والزهور، سواء من خلال الطبعات أو تلك الورود المطرزة بشكل متناثر هنا وهناك، مازجة بذكاء بين الكلاسيكية الإنجليزية الراقية والروح الهندية التي ملؤها الشغف والأصالة، ووفق صياغات ناعمة وغنية، تلف حنايا القوام بدلال.

ووظفت باقة ربيع وصيف هذا العام عند كومار ألوانا جريئة وقصّات ملكية، مستخدمة أقمشة فاخرة من مختلف الأقطان الطبيعية، والحراير الرقيقة، والشيفونات الشفافة، مع بعض من الجاكار الناعم، وتلك القطع المشغولة بخفة ومهارة عاليتين، مبتكرة فئة خاصة من الملابس الرياضية من منظور استوائي، وبأشكال تعيد للأذهان نفحات الملاعب الخضراء وحماسة كرة السلة في المدن كبيرة، بالإضافة إلى فئة ملابس أخرى استوائية وأفريقية لنواحي الطباعة والزخارف والألوان.