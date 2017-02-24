«الوشـق».. رحالة يستكشفون التاريخ والطبيعة

هناء الحمادي (الفجيرة)
فريق كرس نفسه لاكتشاف العمق التاريخي والأثري للإمارات، بحثا عن كنوز الأجداد، وتوثيقا لحكايات الأماكن خوفا عليها من الضياع. ويبدو فريق «الوشق» مسكونا بالرغبة الحثيثة في معرفة التاريخ المحلي، رغم المنعطفات الجبلية والصعوبات التي تواجه الأعضاء أثناء رحلاتهم إلا أن رغبتهم الجامحة في التعرف إلى المناطق وأسرارها يدفعهم للمضي قدما.
هدف سام
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وتضيف «الحفاظ على مرتكزات التاريخ والهوية الإماراتية هدف «الوشق» حيث زرنا الكثير من الأماكن التاريخية والأثرية وتعرفنا إلى معالم وتضاريس الإمارات».
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