«الوشـق».. رحالة يستكشفون التاريخ والطبيعة

هناء الحمادي (الفجيرة)

فريق كرس نفسه لاكتشاف العمق التاريخي والأثري للإمارات، بحثا عن كنوز الأجداد، وتوثيقا لحكايات الأماكن خوفا عليها من الضياع. ويبدو فريق «الوشق» مسكونا بالرغبة الحثيثة في معرفة التاريخ المحلي، رغم المنعطفات الجبلية والصعوبات التي تواجه الأعضاء أثناء رحلاتهم إلا أن رغبتهم الجامحة في التعرف إلى المناطق وأسرارها يدفعهم للمضي قدما.

هدف سام

تقول رحاب الظنحاني، قائد فريق الوشق الإماراتي للمغامرات، إنه منذ البدايات لم تكن لديها وسائل وأدوات لعرض زياراتها واكتشافاتها الأثرية، إلا أنها كانت تلجأ للصور والفيديوهات القصيرة التي كانت تسجل بكاميرتها للاحتفاظ بها في أرشيفها، لكن منذ عام وثقت تجارب الفريق عبر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة «الانستغرام» عبر حساب «uae_discovery» لنقل تفاصيل المغامرات، وزيارات الجبال، والبحث عن الآثار التاريخية.

وتضيف «الحفاظ على مرتكزات التاريخ والهوية الإماراتية هدف «الوشق» حيث زرنا الكثير من الأماكن التاريخية والأثرية وتعرفنا إلى معالم وتضاريس الإمارات».