تتزوج متشرداً التقته قبل 40 عاماً

أبوظبي (الاتحاد)

قررت جوان نينينغير (88 سنة) الزواج من شخص التقته قبل أكثر من 40 عاماً عندما كان مشرداً، وحاولت أن تطعمه بإعداد الشطائر له.

والتقت جوان بكين (89 سنة) مجدداً، حيث يعيشان باتا في منزل الرعاية نفسها في مقاطعة غلوسيسترشاير الإنجليزية، حيث قررا أن يتزوجا في عيد ميلادها، الذي صادف مؤخراً.

وبحسب موقع «mirror»؛ قالت جوان إنها رأت كين للمرة الأولى عندما كان يبحث في صناديق القمامة عن طعام، وكانت تضع له الطعام، لأنها أدركت أنه رجل لطيف ذو روح رائعة.

وكان يرتدي ثياباً أنيقة ويرفض جميع المساعدات المادية، حيث اكتشفت الأسرة التي كان يعيش معها أنه يعاني من مشاكل عقلية وتخلت عنه.

وأمضت جوان سنوات من المعاناة لتفهم حالة كين ومساعدته، لأنه كان بحاجه للشعور بالأمان، فضلا عن أنه كان غير قادر على التعبير عن أي مشاعر عاطفية تجاهها، إلا أنها قررت الحصول على نهاية سعيدة بعد وفاة زوجها وتحسن حالة كين كثيراً بعد علاجه.