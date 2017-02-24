طبيب يرصد حيلاً تجميلية لنجمات

أبوظبي (الاتحاد)

مع حلول موسم الجوائز في هوليوود، تسعى كل نجمة لأن تبدو بإطلالة لا تشوبها شائبة أثناء ظهورها على السجادة الحمراء. ويبدو أن رائدات في صناعة الترفيه، بحسب موقع «dailymail»، لا يقبلن قضاء ساعات في الاعتناء بالشعر والمكياج والملابس الباهظة التكلفة، ويفضلن الحصول على «مساعدة إضافية» وراء الكواليس. وتابع جراح التجميل البريطاني الدكتور تيجيون إيشو عن كثب النجمات المرشحات للجوائز حيث يعتقد أن بعضهن يبدين مختلفات بشكل كبير العام الجاري، وقدم رأيه في النجمات التالية أسماؤهن:

* ريتا أورا

يعتقد إيشو أن النجمة البريطانية، البالغة من العمر 26 عاماً، تعاني حقن «البوتوكس المفرطة»، والتي يبدو أنها أجرتها حديثاً، ما جعلها تبدو بمظهر شمعي لامع أثناء مشاركتها في بعض المناسبات مؤخراً. وأضاف أنه دائماً يوصي بإجراء البوتوكس قبل ما لا يقل عن أربعة أسابيع من الحدث حتى يكون هناك وقت كاف للسماح للمنتج وآثاره بالاستقرار تماماً.

* جينيفر لوبيز