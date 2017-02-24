  • السبت 28 جمادى الأولى 1438هـ - 25 فبراير 2017م

طبيب يرصد حيلاً تجميلية لنجمات
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 24 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

مع حلول موسم الجوائز في هوليوود، تسعى كل نجمة لأن تبدو بإطلالة لا تشوبها شائبة أثناء ظهورها على السجادة الحمراء. ويبدو أن رائدات في صناعة الترفيه، بحسب موقع «dailymail»، لا يقبلن قضاء ساعات في الاعتناء بالشعر والمكياج والملابس الباهظة التكلفة، ويفضلن الحصول على «مساعدة إضافية» وراء الكواليس. وتابع جراح التجميل البريطاني الدكتور تيجيون إيشو عن كثب النجمات المرشحات للجوائز حيث يعتقد أن بعضهن يبدين مختلفات بشكل كبير العام الجاري، وقدم رأيه في النجمات التالية أسماؤهن:

* ريتا أورا

يعتقد إيشو أن النجمة البريطانية، البالغة من العمر 26 عاماً، تعاني حقن «البوتوكس المفرطة»، والتي يبدو أنها أجرتها حديثاً، ما جعلها تبدو بمظهر شمعي لامع أثناء مشاركتها في بعض المناسبات مؤخراً. وأضاف أنه دائماً يوصي بإجراء البوتوكس قبل ما لا يقل عن أربعة أسابيع من الحدث حتى يكون هناك وقت كاف للسماح للمنتج وآثاره بالاستقرار تماماً.

* جينيفر لوبيز

يعتقد إيشو أن جي لو (47 سنة) تتقدم في العمر بشكل مثالي، ولا يبدو أنها أجرت أي حقن بالبوتوكس. ولكنه يُرجح أنها استخدمت ليزر الوجه لإعطاء بشرتها تلك النعومة والتوهج. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تحد السياسات الأميركية الجديدة من الهجرة العربية للغرب عموما؟
نعم
لا