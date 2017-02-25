معاناة «أطفال الطوب».. في صور

ترجمة: عزة يوسف

سافر المصور الدانماركي جان مولر هانسن إلى نيبال لتوثيق ظروف المعيشة والعمل للأطفال الذين يشتغلون في معامل الطوب، التي تعد مصدراً رئيساً لعمالة الأطفال في وادي كتماندو، حيث يضطر الصغار لهذا العمل الشاق الذي يقع على بعد بضعة أميال فقط من تسلق السياح للجبال.

ويأمل مولر، وفق موقع «metro»؛ أن تجلب الصور التي التقطها الانتباه إلى وضع هؤلاء الأطفال. وقال «حتى إذا لم تستطع منع عمالة الأطفال، فإنها على الأقل ستؤدي إلى شن تحقيق حول كيفية تشغيل معامل الطوب وأفرانه الخطرة».