7 أسرار عن الرحلات الجوية لا تعرفها إلا المضيفات!

الاتحاد نت

«أهل مكة أدرى بشعابها»، وبالنسبة للطائرات يتمثل هؤلاء «الأهل» في المضيفات اللواتي يقضين ساعات طويلة فوق السحاب، ويحرصن طوال الوقت على رسم ابتسامة على شفاههن خلال الرحلات الجوية، مهما كانت الظروف.

لكن هؤلاء المضيفات يعلمن كذلك أسراراً عن تلك الرحلات، لا يعرفها غالبية الركاب، حتى وإن كانوا كثيري الأسفار.

صحيفة «الإندبندنت» البريطانية جالت على العديد من مواقع الإنترنت، ورصدت ما كشفت عنه مضيفات مخضرمات في هذا الصدد، واستعرضت بعضاً من أسرار الرحلات الجوية، التي لا يعلم بها الكثيرون.

1 - احذر مياه الطائرات:

كشفت المضيفة الجوية السابقة هيذر فيلد النقاب عن أنها فوجئت حينما رأت ركاباً في ذات مرة يُعِدون حساءً باستخدام المياه الموجودة على متن الطائرة. وفي إجابة على سؤال طُرِح على موقع Quora الإلكتروني، أشارت فيلد إلى أن الأنابيب التي تمر فيها تلك المياه «لا تُنظف على الإطلاق». بل إن مضيفة أخرى قالت إن زملاءها المضيفين والمضيفات لا يتناولون قط «مياه ساخنة، أو شاياً أو قهوة دون إضافات» خلال الرحلات الجوية.