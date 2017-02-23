المؤبد للمتهم بالشروع في قتل أجنبي دهساً

أبوظبي (الاتحاد)
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها التي عقدتها أمس على (ع.م.ح.ج)، إماراتي الجنسية ، 30 سنة، بالسجن المؤبد بعد إدانته بالشروع في قتل مواطن أجنبي يعمل لدى جهة حكومية بدهسه بسيارته في إمارة أبوظبي وذلك بغرض ارتكاب فعل إرهابي، والتخطيط لارتكاب أعمال إرهابية وتفجير مواقع وأماكن حساسة في الدولة وإنشاء مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي ومبايعة تنظيم داعش وزعيمها الإرهابي، إضافة إلى الترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيم والسفر إلى سوريا للانضمام لاحد معسكرات داعش، كما أمرت المحكمة بمصادرة السيارة المستخدمة في جريمة محاولة القتل وكافة المضبوطات من أجهزة اتصالات وأجهزة كمبيوتر وهواتف نقالة والأدوات الأخرى المستخدمة كما ورد في محاضر تحقيقات نيابة أمن الدولة.
وقضت المحكمة بمعاقبة (م.س.ش.ع)، إماراتية الجنسية، 19 عاما بالسجن 5 سنوات بعد إدانتها بمبايعة تنظيم داعش الإرهابي في الموقع الرسمي للتنظيم وإنشاء مواقع على شبكة التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار التنظيم ومحاولة السفر للخارج للانضمام للتنظيم وتقديم أموال للتنظيم عن طريق أعضاء في التنظيم يعملون بسرية، كما حكمت المحكمة بمصادرة كافة الأجهزة المستخدمة في الجريمة.
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وحكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية كذلك ببراءة كل من (ح.ح.ب) و (خ.ح.م) و (ي.ع) ، وهم من جزر القمر، من تهمة محاولة الانضمام للتنظيمات الإرهابية.
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وأشار المحامي إلى أن «إنشاء موكله حساباً على (تويتر) لم يكن بغرض التحريض أو الترويج لأي فكر إرهابي حيث لم تقدم النيابة دليلاً واحداً يثبت ذلك، كما أنه لا توجد مقالة واحدة أو صورة تدعو للتحريض أو الترويج لأي فكر إرهابي أو لأي جماعة إرهابية».
وحول نشر صور ومقالات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مصر، قال محامي الدفاع في مرافعته: إنها «مقالات لا تدعو إلى العنف ولا تروج لأفكار إرهابية ولا تدافع عن أي رأي أو فكر أو تنظيم إرهابي وبالتالي فهي مقالات وصور وتعليقات شخصية لا تسيء للعلاقات بين الإمارات ومصر ولا تروج للأفكار الإرهابية ولا تثير أي بلبلة في العلاقات بين الدولة والدول الأخرى، مما يعني أن موكلي لم يرتكب أي فعل إرهابي يحاسب عليه القانون»، واختتم المحامي مرافعته بالقول: إنه لا توجد أي شكوى من جمهورية مصر العربية من قيام موكله بالإساءة للعلاقات بين الدولتين، وبالتالي فإن تهمة ضرب علاقة البلدين والمساس بها هي تهمة باطلة، حسب زعم المحامي الذي طالب ببراءة موكله عن جميع التهم المنسوبة إليه وعدم محاكمته لآرائه السياسية، وحجزت المحكمة القضية إلى تاريخ 29 مارس 2017 للنطق بالحكم.